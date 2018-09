Congreso: Pedro Chávarry respondió por 'Audios CNM'

ACTUALIZACIÓN

7:14: p.m. Concluye el interrogatorio a Pedro Chávarry.

7:13 p.m. El titular del Ministerio Público recalca que negó la reunión con los periodistas en casa de Antonio Camayo porque "era un acto privado" que no afectaba sus funciones. "Yo no conocía a los periodistas" reitera.

7:04 p.m. Pedro Chávarry dice que fue a la casa de Antonio Camayo para reunirse con periodistas porque no quería vincular a personal de la Fiscalía para que "mejoren su imagen".

"Quise aprovechar la oferta que me ofreció César Hinostroza, no me iba a costar ningún centavo", recalcó.

7:00 p.m. El fiscal de la Nación dice que la oficina de imagen y comunicación del Ministerio Público se encuentra en evaluación.

6:55 p.m. El legislador Juan Sheput le pregunta a Chávarry si conoce al expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, quien afirmó que con su elección "el Ministerio Público ya está manejado".

"Al señor Walter Ríos lo conozco solo de vista", responde el fiscal de la Nación

6:43 p.m. Pedro Chávarry asegura que cambia fiscales "porque no generan confianza", y pese a los cuestionamientos él no está para ser "mister simpatía" sino para cumplir con las funciones que dicta la Constitución.

Abogado Julio Rodríguez asesora a Chávarry en el Congreso. Asesora en fiscalía a Mario Mendoza que habló sobre Chavarry. Asesora a Iván Noguera que debe hablar de Chávarry. Todos en investigación por organización criminal. Eso es defensa incompatible!? @larepublica_pe

— César Romero C (@CesarRomeroC) 10 de septiembre de 2018

6:32 p.m. El letrado Ángel Delgado afirma que no existe ninguna infracción constitucional y que lo que hay es una enorme confusión, ya que las reuniones con amigos y periodistas no significan ningún acto irregular. "Existe una injerencia política", agrega.

6:30 p.m. Ángel Delgado, abogado de Pedro Chávarry, insiste en conspiración política y asegura que se busca cerrar el Congreso.

6:20: p.m. El fiscal Pedro Chávarry reitera que el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez pretendía continuar en su cargo.

6:12 p.m. Concluye el interrogatorio a César Hinostroza.

6:07 p.m. César Hinostroza recalca que no organizó la reunión con periodistas para contribuir en la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación. "Yo le digo [a Pedro Chávarry] que haga público su plan de trabajo", precisó.

6:05 p.m. César Hinostroza dice que no conocía qué periodistas estarían presentes en la reunión que él organizó en casa de Camayo, porque llegó tarde.

"[En la reunión] Estaba el señor Camayo, Chávarry, dos personas ahí que no le iba a preguntar su nombre y apellido. Yo llegue tarde", indicó.

6:03 p.m. Marco Arana le pregunta a Hinostroza quién fue la persona que gestionó la reunión con periodistas en la casa de Antonio Camayo para ayudar a Pedro Chávarry, el suspendido juez dice que él lo organizó a "titulo personal" porque el empresario le dijo que "tenía amigos en los medios de comunicación".

5:55 p.m. El congresista Marco Arana interroga al vocal supremo César Hinostroza.

5:53 p.m. César Hinostroza es cuestionado por sus vínculos con el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, quien afirmó que con Pedro Chávarry "el Ministerio Público ya está manejado".

"Hay que preguntarle al señor [Walter Ríos] por qué hace esos cuestionamientos", respondió.

5:43 p.m. El suspendido magistrado Hinostroza dice que conoce a Antonio Camayo, integrante de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', desde el 2016. "nos tratábamos casi de primos, casi paisanos", afirma.

5:36 p.m. César Hinostroza dice que conoce a Pedro Chávarry desde que el actual fiscal de la Nación era juez instructor de Huaral.

(Foto: La República / Hanslitt Cruzado)

5:34 p.m El suspendido juez César Hinostroza se presenta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, será interrogado por el congresista Juan Sheput.

5:15 p.m. Pedro Chávarry indica que no informó sobre la reunión que sostuvo con Hinostroza porque "no tenía ninguna trascendencia"

"Me reserve de informar porque era un acto inocuo, se trataba de un hecho sin ninguna trascendencia. Yo desde hace tres años tenía la seguridad que iba a ser fiscal de la Nación", enfatizó.

5:09 p.m. Chávarry insiste que existió una campaña en su mediática en su contra, la cual “atentó” contra su candidatura a fiscal de la Nación. “Me incomodó que se inventen cargos en mi contra", precisó.

5:00 p.m. Pedro Chávarry se refiere los vínculos con el suspendido juez César Hinostroza y recalca que "jamás le entregó una constancia”.

"Él [César Hinostroza] era miembro de la junta directiva de la Academia de la Magistratura. Es un trámite administrativo, no vemos problema en ello", sostiene.

4:53 p.m. El fiscal Pedro Chávarry asegura que "para ciertos grupos" es "la persona más vil" tras asumir la titularidad de la Fiscalía.

4:48 p.m. El titular de la Fiscalía de la Nación, Pedro Chávarry, responde a la acusación presentada en su contra y afirma que es "víctima de linchamientos políticos y mediáticos" tras asumir su cargo.

4:38 p.m. El legislador Marco Arana afirma que los actos de Pedro Chávarry vulneran directamente con el cumplimiento de sus funciones y la legitimidad del Ministerio Público.

“Nosotros consideramos que los hechos que han motivado la acusación vulneran la lucha contra la corrupción”, precisó.

4:30 p.m. El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, sustenta la acusación constitucional presentada contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

4:28 p.m. El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, da inicio a la sesión.



3:15 p.m. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, llegó al Congreso de la República para responder por la acusación constitucional en su contra.

(Foto: La República / Hanslitt Cruzado)







NOTA PREVIA

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue citado para este lunes 10 de setiembre por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, esto para que responda por la denuncia constitucional presentada por el legislador del Frente Amplio, Marco Arana.

El interrogatorio del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, fue programado para las 3 p.m.

Como se recuerda, el fiscal de la Nación fue denunciado de falta política tras estar implicado en hechos cuestionables que vulneran el principio Constitucional de la lucha contra la corrupción. Además, se le acusa de mentirle al país sobre las reuniones que mantuvo con periodistas en la casa de Antonio Camayo.

Asimismo, fue citado el expresidente el Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien es acusado de vulnerar los artículos 39 y 44 de la Constitución del Perú, los cuales están relacionados con la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

SE NIEGA A DEJAR EL CARGO

Pese a los numerosos pedidos de renuncia, el titular de la Fiscalía de la Nación, Pedro Chávarry, se manifestado reiteradamente para asegurar que no se apartará y que continuará ejerciendo sus funciones.

"Algunos lo llaman inmolación, yo lo llamo deber. Se impondrán la razón y la verdad. Los fiscales, aún los que dudan ante el cargamontón, deben tenerlo claro: el adversario es la corrupción", precisó hace algunos días a través de su cuenta de Twitter.

Este lunes, se revelaron una serie de videos que demuestran que la reunión que convocó Chávarry, donde se convocó a 34 fiscales superiores, tenía como único fin buscar el apoyo para el cuestionado fiscal.