Juez Walter Ríos utilizaba vehículos del Poder Judicial para sus "amigas".

El ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, utilizaba los recursos del Estado para su beneficio personal. En un nuevo audio se evidencia que el hoy encarcelado juez superior coordinaba el manejo de vehículos oficiales, puestos a disposición de sus "amigas".

“A las 10:30 am tienes que estar en la puerta de tu casa porque el carro oficial no puede estar en tu casa mucho rato", se detalla sobre una de las conversaciones de Walter Ríos 12 de marzo, difundido por Expreso.

En uno de los audios Ríos Montalvo conversa con una interlocutora desconocida para coordinar que tendría a su disposición uno de los vehículos oficiales del Poder Judicial para que culmine con una entrega de ropa y zapatos.

En otra llamada el hoy encarcelado magistrado se comunica con uno de sus hombres de confianza y le encarga la tarea de ponerse a disposición del “abogado" todo el día, y entregar “dinero en efectivo”. Walter Ríos habría utilizado el término "abogado" para referirse a las personas a las que les concedía el beneficio de utilizar los vehículos oficiales.

Transcripción audio 1

Amiga: ¿Aló?

WR: Ya confirmado, el Sr. Granados va a ir con un auto plomo a tu casa 10:30.

A: Ya, está bien.

WR: Si tienes el teléfono del doctor, ¿no?

A: No, no lo tengo.

WR: Ya, ahora voy a llamar a Mitsha [su chofer] para que te llame y le pidas su teléfono. Pero tú tienes un problema, tú siempre te demoras en salir.

A: No, no, yo voy a estar lista a esa hora. Lo que pasa es que ese día la tienda estuvo cerrada.

WR: ¿Tienda cerrada? De qué estás hablando

A: Cuando vino el sábado el otro señor, vino a las 10 pero a esa hora mi compadre me dijo que…

WR: Tú a las 10:30 tienes que estar en la puerta de tu casa, porque el carro oficial no puede estar en tu casa mucho rato, porque alguien filma y tú eres abogada libre. ¿A qué hora vas a salir?

A: 10:30 pues.

WR: Ya. Va a estar a tu disposición todo el día y te va a dar el dinero en efectivo, en tu mano ya no te va a depositar. Entonces trata de terminar todo hoy día, si puedes colocar hoy mejor. Cuida a tus clientes y no te olvides de coordinar.

A: Sí, ya estoy coordinando.

WR: Ya, ahorita te va a llamar Mitsha para darte el teléfono de Granados, pero no salgas tarde pues, sal 10:30. Yo le he dado órdenes a él que no te espere mucho rato. En todo caso llama al Sr. Granados y si te vas a demorar en salir dile que te espere a la vuelta. La cosa es que no puede estar más de cinco minutos en la puerta. ¿Me dejo entender?

A: Ya, ya te entendí.

WR: Ya preciosa. Pero ¿mañana sí puedes?

A: Sí.

WR: Y eventualmente hoy en la tarde.

A: Ajá. Termino de Huachipa y ya.

WR: ¿Tú crees que puedas ir avanzando con otros clientes también? De hablar con tu compadre de cuál es el próximo envío y qué cosa va a llegar.

A: Por eso recién tengo que hablar todo eso.

WR: Por eso pues, cuádralo… no te preocupes por la plata yo te doy el capital, lo que yo quiero es que tengas mercadería…

Transcripción audio 2

Interlocutor: Pero como la ves, ¿está buena o no?

Walter Ríos: Está simpática, pero está un poco quemadita porque allá con la altura, el frío te quema la piel.

Fiorella (asistente): Aló, doctor, buenas tardes.

WR: Fiorella, qué bien que me contestaste a la primera. ¡Caramba!

F: No, doctor, sino que siempre estoy en la oficina corriendo.

WR: Fiorella, algo te comenté de una doctora de Cerro de Pasco. […] Tiene la recomendación de su presidente, es especialista en el nuevo código y ahorita nos van a poner juzgados del nuevo código. Ella tiene todos los requisitos para juez, yo quiero ayudarla […].

F: Ella tendría que pedir licencia sin goce y acá buscarle una plaza y contratar por suplencia.

WR: No, pero ella es titular.

F: Por eso, pide licencia en su corte y su plaza va a estar ahí hasta que ella esté acá. El día que ya no se le contrate acá, ella retoma su plaza en la Corte de Pasco.

WR: ¿Mañana mismo puede venir?

F: Sí, si le busca una plaza mañana mismo pide licencia y viene para acá.

WR: Te pido algo, ahorita le voy a decir a Natalia que como sea te haga llegar el currículum, revísalo y llámame en la tarde. Te voy a dar el número de esta chica y la llamas de parte mía. Pero hoy día, por favor, porque ya me siento mal, no la he podido atender ni si quiera en vacaciones.

F: Ya, doctor.