Los fallos del ex juez Villa Stein que beneficiaron a Alberto Fujimori y a un abusador de menores

Al ex presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, no le agradó la conformación de la comisión de reforma judicial creada por el presidente Martín Vizcarra. En esa línea, había advertido en Twitter una manifestación de las Fuerzas Armadas contra la actual coyuntura política del país.

Pero el abogado de IDL, Carlos Rivera, le respondió en la misma red a Villa Stein rememorándole la sentencia que firmó para y absolvió al Alberto Fujimori de los sobornos realizados durante su dictadura a la prensa nacional.

"Miren con quién Villa Stein firma la sentencia que absolvió a Alberto Fujimori del delito de peculado por el caso de los "Diarios Chicha".

Otra revelación realizada por Rivera fue la sentencia firmada por Villa Stein y que absolvió a un tratante de una menor de edad por explotación sexual.

La respuesta de Rivera fue posterior a los calificativos que emitió el ex presidente del Poder Judicial el presidente Vizcarra.

"Martín Vizcarra no acierta una, sometido al poder fáctico y golpista caviar, pretende una reforma de la institucionalidad judicial con los mismos ursurpadores", escribió Villa Stein, criticando la presencia del ex ministro del Interior en el gobierno humalista, Walter Albán y el magistrado relacionado a Vladimiro Montesinos, Hugo Sivina.

Stein había agregado que en su posición respecto al grupo de trabajo que planteará un cambio judicial, "quienes no se pronuncien contra el golpismo caviar de factor en el Perú están en la línea de la traición a la patria y ha llegado el momento de pararlos en seco".

Lo q ocurre es q no me parece razonable ni democrático q en nombre de “ la democracia “,usurpadas por caviares no elegidos ,se traicione al Perú, se siente en el banquillo del acusado al vencedor del terrorismo en contubernio con cofradías extranjeras como la cidhh ,inaceptable.