Sentenciado nueve veces por difamación es candidato a MPCh

Redacción Chiclayo

Las nueve sentencias por difamación con penas entre uno a tres años, dictadas por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), convierten al cuestionado locutor radial, Óscar Enrique Maeda Asencio, en uno de los candidatos de la contienda electoral 2018 con más condenas en su contra.

Aunque los fallos suspendidos en su ejecución emitidos por juzgados penales en agravio de diferentes ciudadanos, no fue un escollo para que sea la carta de presentación del movimiento regional Primero Lambayeque a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Esta situación ocurrió luego de que el biólogo Yuri Chicoma Prado renunció a postular a la alcaldía al no respetarse el artículo 10 de la organización política, que establece la renovación de cuadros.

Según la hoja de vida que obra en el Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Maeda –quien acompaña a Virgilio Acuña Peralta, presidente del citado movimiento regional y candidato a la gobernación regional de Lambayeque– afrontó diferentes procesos legales, los que se disgregan en los expedientes 1143-2002, 1350-2005, 3707-2012,3072-2002, 7110-2001, 2173-2010, entre otros.

Maeda, quien tiene estudios de derecho no concluidos, cuenta con el respaldo de Virgilio Acuña, quien prometió tener en sus cuadros políticos a gente joven. Es por eso que al ser preguntado cuáles son las cualidades de Maeda Asencio, respondió que es un “comunicador reconocido porque dice las cosas como son”.

“No sé si con ética, pero dice las cosas como son... La prensa a veces exagera y sale de las palabras normales y cuando alguien se siente aludido por la prensa tiene derecho a denunciarlo“, expresó.

Incluso, Acuña demostró desconocer el legajo personal del postulante, cuando señaló que todas las acusaciones contra Maeda fueron declaradas infundadas por la justicia.

“Maeda representa a la gran mayoría de la población“, dijo.

CLAVE

“A mí no me consta que él (Enrique Maeda) haya ido contra la dignidad de una persona”, afirmó y agregó que las sentencias que existan serán responsabilidad del postulante. “No me arrepiento de llevarlo como candidato”.