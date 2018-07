Procuraduría solicitó la detención preliminar de juez del Callao Walter Ríos

El procurador anticorrupción Amado Enco solicitó ayer al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la detención preliminar del juez Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

El pedido del procurador se da en el marco de las investigaciones que se realizan tras la divulgación de audios con conversaciones que delatan presuntos negociados de Walter Ríos.

Enco sostiene que la Fiscalía debe solicitar la detención preliminar contra Walter Ríos por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

En el documento que envía al fiscal de la Nación, el abogado del Estado incluye otros delitos como negociación incompatible, cohecho activo y pasivo, y contra la tranquilidad pública-organización criminal.

En declaraciones a la prensa, Amado Enco explicó que no puede solicitar la misma medida en el caso de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) implicados en los audios. En el caso de Walter Ríos es diferente, aclaró.

“Walter Ríos no tiene la prerrogativa de ser sometido a un antejuicio en el Congreso de la República. Respecto de él no existe el impedimento de que el Ministerio Público haga un requerimiento de detención preliminar. Él no está protegido constitucionalmente, por eso se le puede seguir un proceso”, sostuvo.

Para la procuraduría, en el caso de Ríos hay peligro de fuga. La detención preliminar podría llegar a diez días.

Amado Enco resaltó la necesidad de que todas las personas involucradas en presuntos delitos por los audios, declaren y respondan a la justicia.

“Todas las personas que están vinculadas en hechos penales van a tener que ser consideradas. No se descarta absolutamente nada”, expresó.

El procurador anticorrupción agregó que el 10 de julio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación, contra los consejeros Orlando Velásquez, Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez.

“Era necesario interponer esta denuncia a efectos de encaminar esta investigación que esperamos sea rigurosa, objetiva y oportuna”, manifestó Enco.

ocma suspende a ríos

Por otro lado, ayer se conoció que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso la suspensión preventiva del juez superior Walter Ríos y otros cuatro jueces del Callao, mientras duren las investigaciones.

Ana María Aranda, presidente de la OCMA, anunció la medida en conferencia de prensa.

“Hemos reunido los elementos de prueba necesarios, los indicios, que nos permiten ahora con prontitud, pero con firmeza, dictar esta medida cautelar”, señaló.

Los otros cuatro jueces con suspensión preliminar fueron Mónica Rosmery Hoyos Pinchi, Raúl Ernesto Salcedo Rodríguez, Walter Linares Saldaña, y Miguel Ángel Miranda Mendoza, juez supernumerario del Quinto Juzgado de Familia del Callao.

La OCMA también dispuso abrir un proceso administrativo disciplinario contra tres trabajadores del sector Justicia en el Callao.❧

Walter Ríos presentó su renuncia tras escándalo