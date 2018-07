Carlos Bruce: No me cabe duda de que Keiko Fujimori es la “Señora k”

En entrevista para Canal N, el congresista oficialista, Carlos Bruce, aseveró que para él “está clarísimo” de que “la señora k” hace alusión a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Sin embargo, añadió que eso no confirma que Keiko se haya reunido con el juez supremo César Hinostroza.

Consultado sobre la identidad de “la Señora k”, el titular del Ministerio de Vivienda respondió “está clarísimo que se refiere a ella (Keiko) que es la prueba que se reunió, no. Es obvio que la estaba aludiendo”.

“Me he reído todo el día de cómo se rasgan las vestiduras diciendo no, no se refieren a ella, puede ser PPK, después sale Karina Beteta “de repente se refería a mí”, todo tipo de cosas cuando es clarísimo que se refería a ella”, subrayó.

Finalmente, el parlamentario de la bancada Peruanos Por el Kambio dijo que la citación que la Comisión de Fiscalización de Fuerza Popular ha hecho a los periodistas (Rosana Cueva y Gustavo Gorriti) solo busca desviar la atención pública y dilatar la difusión de los audios restantes.

Vale recordar que Carlos Bruce no es el único parlamentario que se ha pronunciado sobre los bochornosos audios CNM. Si bien las opiniones son contrariadas, ya hay un grupo que ha identificado a Keiko Fujimori como “la Señora k”.