Fujimorismo insiste en negar a la ‘Señora K’: “Aramayo cometió desliz”

La congresista Alejandra Aramayo, del partido Fuerza Popular, admitió que la 'Señora K', mencionada en los escandalosos audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es Keiko Fujimori; sin embargo, inmediatamente salieron legisladores fujimoristas para tratar de minimizar sus declaraciones y calificar lo dicho como “desliz”.

Uno de ellos fue Rolando Reátegui, quien se mostró visiblemente incómodo con las apreciaciones de Aramayo indicando que ya Keiko Fujimori ha negado haberse reunido con Hinostroza.

"[Yo] no soy interlocutor del congresista Aramayo, creo que es un desliz, deberían preguntarle a ella. A mí me queda claro que [Keiko] no participó en ningún tipo de reunión; ella nos dijo que ella no es, que no hubo reunión ni nada", sostuvo.

Luego, en conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, sostuvo que Aramayo no se refirió en ningún momento a que la 'Señora K' fuese precisamente Keiko Fujimori.

"Vi la entrevista y la congresista no se refería a que ella afirmaba que ‘Señora K’ era en alusión a Keiko Fujimori”, comentó.

Por su parte, Héctor Becerril también calificó como un “desliz” al declaración de su colega de bancada. “A veces uno no está atento a las preguntas, pero eso no tiene mayor relevancia. [...] El tema ya está zanjado. Nuestra lideresa mandó un tuit manifestando que esa reunión nunca se dio, además también los dos implicados”, declaró en diálogo con RPP desde los pasillos del Congreso.

La vocera alterna del partido naranja, Milagros Salazar, también trató de darle menor importancia a lo dicho por Alejandra Aramayo y aseguró que está convencida de que la 'Señora K' no es su lideresa.

“No sé cómo lo ha explicado o lo ha dicho la congresista Aramayo, yo no soy su intérprete, no sé si ella lo ha dicho mal o no le han entendido, pero definitivamente el magistrado [Hinostroza] ha dicho que no es [Keiko]”, declaró, según cita El Comercio.

Cabe recordar que, de acuerdo al audio en el que se hace referencia a la ‘Señora K', el interlocutor de César Hinostroza, manifiesta: "La que usted fue a su casa pues, y le dio, caramba... la del... caramba... este... la Fuerza número 1".