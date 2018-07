La Señora K, de la Fuerza 1

El fujimorismo ha empezado a usar el poder que ostenta en el Congreso de la República para investigar a la prensa en lugar de colocar sus esfuerzos en la indagación de los responsables de los reprobables actos que revelan los audios que comprometen a 3 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a un vocal supremo, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y a su lideresa, Keiko Fujimori.

El discurso de la Fuerza Nº 1 ya está prefigurado. Por un lado, la comisión de Fiscalización, dirigida por un miembro de su bancada, ha citado a los directores de IDL Reporteros y Panorama, Gustavo Gorriti y Rosana Cueva, respectivamente, para que expliquen cómo obtuvieron los audios, violando el elemental precepto legal que ampara la libertad de prensa, que es el derecho de los periodistas a recabar información, establecido en el artículo 13º de la Convención Americana de DDHH.

Por otro lado, el discurso de Fuerza Popular implica una defensa de los casos de corrupción denunciados. Como la adhesión directa a los denunciados sería objeto de un mayor rechazo, el argumento defensivo indica que los audios forman parte de un intento de “retomar” el CNM y otras instituciones con el propósito de dañar a fujimorismo. No importa que los audios sean legales y que los hechos sean graves, el libreto es desconocer la realidad.

No debe llamar la atención que este grupo político se ponga del lado de la corrupción. No es la primera vez que eso sucede. En la década de los noventa funcionó de la mano de Vladimiro Montesinos ese formato de respuesta a las denuncias. Las revelaciones de malos manejos en las privatizaciones, compra de armas y asociación con el narcotráfico eran respondidas con el argumento de que los denunciantes no querían el éxito económico de Fujimori y que, por lo tanto, se trataba de una campaña contra el Perú.

Esta vez, sin embargo, las cosas son distintas. Uno de los audios incrimina directamente a Keiko Fujimori en una reunión con el vocal César Hinostroza, y en los registros se tiene que esta cita estaría relacionada con las gestiones de la lideresa de Fuerza Popular para lograr la impunidad en el caso de lavado activos por el que era investigada junto a su esposo. Del mismo modo, en esta oportunidad, no existen los millones de dólares que entonces dispusieron Fujimori y Montesinos para comprar la línea editorial de gran parte de los medios, y aunque los batallones de trolls desde hace algunos días se empeñan en atacar a los que denuncian este nuevo caso de corrupción, la ciudadanía se ha posicionado en contra de la impunidad.

Queda claro entonces que, en los casos denunciados, los acusados gozan de una formal defensa ejercida por el grupo mayoritario del Congreso, de manera que las exigencias respecto de justicia, verdad y reforma en esta grave crisis de las instituciones judiciales han trazado una línea entre quienes pugnan por saber la verdad, y quienes abogan por la impunidad. Por si quedaba alguna duda, el fujimorismo –en una especie de retorno emblemático de Montesinos y un regreso real del montesinismo– se ha ubicado en el lugar que históricamente le corresponde.