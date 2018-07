“Estado debe ejecutar garantía de minera Quiruvilca”

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, consideró que las autoridades competentes deben dar cumplimiento a la garantía dejada por minera Quiruvilca ante el no cierre de su mina, cuyos relaves están causando la contaminación del río Moche, el cual ha sido declarado en emergencia por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“Nosotros somos un ente gremial y debemos defender a las empresas, pero en este caso creo que la minera Quiruvilca no ha cumplido con su plan de cierre, ha abandonado la mina y por lo tanto ha abandonado también las canchas de relave. Y eso es verdaderamente peligroso. Ahora, no sé por qué no se ejecutan las garantías que dejan las mineras para su plan de cierre”, aseveró Escalante.

El directivo manifestó que el plan de cierre a veces demora años para prevenir cualquier contaminación ambiental y de las aguas que están cercanas o colindantes a las operaciones de un proyecto minero.

“Seguramente está en proceso la ejecución de esas garantías para que se pueda mitigar de alguna manera cualquier peligro de contaminación de las aguas por parte de relaves que contienen metales pesados como el cromo y cadmio que son tóxicos para la salud. Sabemos también que las aguas del río Moche son usadas para regar cultivos de frutales, hortalizas”, indicó Hermes Escalante.

Recordó que el otro tema que preocupa es el de los mineros ilegales o artesanales que operan en la sierra y también contaminan.