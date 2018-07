Pus en todos lados

Es incontenible. La pus sale por donde quiera que aprietes. Podremos cambiar de presidente o de congresistas pero lo que se va revelando no es un hecho aislado, es la corrupción, la depravación, la perversión total enquistada en el sistema. Es asqueroso verlo, oírlo.

Los audios que involucran a altos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces supremos, entre otros altos magistrados, no son chuponeo ilegal. Este material es parte del trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en cumplimiento de la investigación fiscal que viene siguiendo los pasos de una mafia en el Callao sobre la cual no hemos escuchado ni la mitad. Dentro de esta investigación, el juzgado correspondiente llegó a admitir y autorizar el uso del sistema de interceptación de las comunicaciones, con lo cual el programa Constelación, de la PNP, tuvo luz verde para llegar hasta los teléfonos del juez supremo César Hinostroza, del presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, entre otros.

Más bien, la defensa de sujetos como Hinostroza se queda sin piso porque algo me queda claro: si la interceptación llegó hasta SU teléfono, es porque algo sospechoso se encontró. Vamos al grano con esto y con lo que les decía sobre la pus omnipresente.

¿Hacía falta escuchar el teléfono de Hinostroza para saber qué clase de juez era? Creo que no, aunque estos audios constituyen una prueba más contundente. ¿Saben por qué no? Porque muchas denuncias como esta empiezan siendo vox populi.

¿A qué me refiero? Primero, Hinostroza fue acusado de plagio… pero ya pues, eso hasta está de moda. Segundo: de acuerdo a Ojo Público, él fue uno de los magistrados que permitió la liberación de una tratante que explotaba a una menor en Madre de Dios. Tercero: desde el 2009 su patrimonio se incrementó en un 25% y supera el millón de soles.

Cuarto: este diario también informó en agosto del 2017 cómo Hinostroza estableció el fallo que permitió archivar el caso de lavado de activos que involucra al ex secretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Quinto: Hinostroza fue quien rechazó el pedido de Arlette Contreras, la mujer que fue arrastrada de los pelos por Adriano Pozo, de ver su caso en Lima y no en Ayacucho porque, según ella, no contaba con garantías ahí: “La familia de Adriano Pozo cuenta con influencias y poder ante los jueces de Ayacucho”, dijo Arlette entonces.

Sexto, séptimo, octavo... Con los más recientes audios se ha podido escuchar a César Hinostroza preguntando: “¿La ha desflorado? ¿Qué quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?”. Hablando así sobre el caso de una menor de 11 años. ¿Quiénes salen a defender a estos personajes o pretenden dar más importancia a cómo fueron obtenidos los audios –que ya sabemos son parte de escuchas legales? Uno de los primeros ha sido Alan García... pero no hace falta buscar nombres, ya ustedes se imaginarán.

Ya sabemos a qué se refería Arlette, quien, sin audios o interceptaciones, formaba parte de ese vox populi que nos dice al oído todas las mañanas antes de leer las noticias: todos son corruptos y de la misma calaña. Cambiar eso será todo un proceso, sin duda, pero deberá contar con la gente de a pie, movilizada.