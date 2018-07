“En el tiempo de Hinostroza Pariachi en el Callao, los juicios tardaron años”

El expresidente y el actual titular de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza y Walter Ríos, respectivamente, son involucrados en audios que destapan actos de corrupción. El procurador chalaco Engie Herrera reporta la actuación de ambos.

Se ha cuestionado la procedencia de los audios. ¿Usted considera que podrían ser invalidados?

Hay que tener cuidado con ellos porque gente ligada a la corrupción podría usarlos en beneficio propio. Debemos de saber quién los maneja y administra, si ha sido planeado u orquestado, si quien entrega esta información en verdad está luchando contra la corrupción o en beneficio propio. Tengo entendido que están soltando poco a poco la información.

El expresidente y el actual titular de la Corte Superior del Callao, César Hinostroza y Walter Ríos, están implicados en las grabaciones ¿Cómo se han comportado estos personajes desde sus cargos en los procesos?

En el Callao vemos casos que involucran años de corrupción. En el tiempo de Hinostroza en el Callao los juicios se tardaron muchísimo tiempo, años. No puedo afirmar que tuvieran algo que ver, pero la data histórica por sentencias por corrupción es que no hay sentencias favorables. La impunidad se sigue gestando. También se dieron cambios de magistrados que generaban inestabilidad en los procesos que llevamos y nos llamaba la atención. Estas personas han ocupado cargos a lo largo de mucho tiempo y en estos diez años el Poder Judicial del Callao no ha hecho nada. No hay sentencias, no hay condenados.

Durante la presidencia de Hinostroza hubo denuncias contra Álex Kouri y Félix Moreno que no prosperaron y solo consiguieron avanzar cuando salieron de su jurisdicción.

Kouri y otras autoridades de la región solo pudieron ser sentenciados fuera del Callao. Hemos tenido que buscar la justicia fuera de la jurisdicción, y no solo en el caso de Kouri. A pesar de los pedidos del Ministerio Público, el PJ del Callao nunca aceptó un pedido de detención y menos condena contra un funcionarios municipal o regional.

En los procesos anticorrupción se han presentado casos en los que es evidente que los fiscales no están bien preparados. ¿El CNM hace una buena elección de fiscales?

Consideramos que no. Hay fiscales ineficientes, que hasta te preguntas cómo llegó a fiscal. Ahora que vemos que se negocian las plazas de fiscales titulares por favoritismo o amiguismo, y no por mérito, ahora uno entiende por qué los procesos se van al agua. Nombrar abogados que no tienen los requisitos necesarios para ser fiscales crea una indefensión. Que un fiscal tenga un caso sin estar preparado, genera impunidad y la impunidad trae como resultado que la corrupción siga reinando como si nada hubiese pasado. ❧