Repartija en el CNM

Audios de IDL-Reporteros muestran que miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –institución que nombra, ratifica y destituye fiscales y jueces– designaron magistrados a cambio de beneficios personales o para que estos influyan a su favor en causas en las que tenían un interés. Lea los cuatro más elocuentes.

Un favor para mi esposa, de Telesup

Iván Noguera

(5-2-2018)

Miembro del CNM

IN: Walter, hermano lindo, una pregunta. Tú sabes que mi esposa es decana de Derecho de Telesup (Universidad de José Luna, líder del partido Podemos Perú, cuya inscripción en la ONPE ha sido cuestionada. Además, Telesup propuso a Noguera para integrar el CNM).

Walter Ríos: Ya, hermano.

IN: ¿Se puede firmar un convenio contigo, como presidente de la Corte para... un convenio así nomás de prácticas preprofesionales que nunca se ejecute? Porque de repente no tienes interés, pero lo que ella necesita es tener más convenios...

WR: Extraordinario.

IN: Extraordinario.

WR: Con mucho gusto, con mucho gusto.

IN: Ah, pucha, el favor se lo haces a mi esposa, y tú sabes que la quiero mucho a ella, y ya no quiero que...

WR: Nooo. ¡Por favor! Estamos para apoyar.

El recomendado ya comenzó a trabajar

César hinostroza

(9-2-2018)

Vocal de la Corte Suprema

CH: Aló, Ivancito.

Iván Noguera: ¿Qué tal, hermano?

CH: Gusto de saludarte, hermano, disculpa que te interrumpa...

IN: Claro que sí, con el mayor agrado. No me quitas nada.

CH: Hermanito, por si acaso, no te avisé... ese chico que me recomendaste ya entró a trabajar.

IN: ¡Ah! Qué bien, muy bien. Qué bonito.

CH: No sé si te habrá agradecido, porque siempre hay que ser gratos con las personas... Ya está trabajando ya.

IN: Qué bien. ¿Dónde está? ¿Contigo?

CH: Está en la misma sala, sí... ¿ya?

IN: En tu misma sala, qué bien.

CH: Sí, sí. Pero está en relatoría porque el chico viene de laboral, tiene que hacer un training ahí... Eso te quería avisar, mi hermano. Y lo otro, si puedes me contestas por teléfono o sino capaz te visito. ¿Cómo va el tema para la presidencia? ¿Hay humo blanco o nada todavía?

IN: No, no... La verdad, está complicada. Tú sabrás que Orlando Velásquez quiere ser...

CH: Bueno, hermano... Ya no hay que hablar más detalles por teléfono, mejor...

Votos a favor de Orlando Velásquez

Walter Ríos (7-2-2018)

Presidente de la Corte Superior del Callao

WR: Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velásquez...

Su esposa: Ya.

WR: Él es un puente que nos puede ayudar para convencer, porque necesitamos un voto para el amigo, ¿ya? Y eso va a significar que el amigo se va a rajar por mí para la próxima elección, que ya me dijeron, de buena fuente, que se va a convocar en enero o febrero del año 2019... Entonces, me tengo que mover como loco para apoyarlo para que él sea no solamente mi voto de confianza, sino tú ya sabes a lo que me refiero...

Esposa: Ya...

WR: ...estoy haciendo los lobbies que te acabo de decir ahorita, ¿ya?

Esposa: no estés tomando.

WR: ...Siempre tengo que invitarle algo a la gente... Ese es para que... cuando yo necesitaba el voto de Emperatriz Pérez Castillo, me llevó a la casa de Guido. ¿Te acuerdas? Y que Guido me dijo: ‘Bienvenido, Walter, estás en tu casa, y si vienes, con José Luis, que es mi hermano, con mayor razón...’.

Tu encargo se cumplió, hermanito

Julio Gutiérrez Pebe

(27-4-2018)

Miembro del CNM

JG: Walter, tu encargo se cumplió (mensaje en buzón de voz). Tarea cumplida...

Walter Ríos: Yo te mandé mensaje de voz, agradeciéndote. Ese hombre se ha puesto a llorar. Es hijo de agricultores de Puno...

JG: Si tú supieras lo que he hecho, Walter.

WR: Sí, hermano

JG: Me he tumbado a la segunda, hermano.

WR: Sí, ya sé. P... que eso es lo que le he dicho.

JG: Y era una titular, hermano.

WR: Sí, claro, que la iban a cambiar para allá, sí.

JG: ...de su mismo nivel.

WR: Sí, sí.

JG: Y yo era el ponente de la segunda, y le saqué el alma, hermano. Si no cómo justificaba que el tercero suba a segundo, hermano.

WR: Sí, sí, lo sé. Sí, me han contado, hermano.

JG: ...de su mismo nivel.

WR: ...

JG: ...Oye, hermanito, lo del Callao...

WR: El lunes voy a reunirme... para explicarle bien, personalmente. Eso es mejor, ¿sí? Para ver cómo va el estado de la cuestión.

JG: Y a ver si la paran de cabeza a la chica que está ahí, hermano.

WR: Oye, sí...