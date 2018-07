Un verdadero asco

Imaginen un sistema de justicia que funciona así: de un lado, tenemos 7 personas elegidas por un conjunto de instituciones representativas de la sociedad y, de otro, unos aspirantes a ser jueces o fiscales. Estos 7 los eligen. Pueden hacerlo por ascenso o en concurso abierto de mérito. También ratifican y sancionan a estos jueces y fiscales. ¿Parece una buena idea? En papel, sí. Es el sistema que tiene el Perú desde la vigencia de la Constitución de 1993. La idea es crear una barrera entre aquellos que eligen, ratifican y sancionan a los jueces y el mundo del Poder Judicial, el Ministerio Público y los intereses de los litigantes. Como estos 7 provienen de cualquier carrera profesional, no solo el derecho, se supondría que los intereses estarían menos mezclados.

¿A mucha gente le importa? A poca. Pocos saben que ese órgano se llama Consejo Nacional de la Magistratura; pocos son los interesados en votar por sus representantes; casi nadie podría decir de corrido los nombres de esos 7 miembros. Este anonimato es, en parte, el que les permite usar un poder que nadie les ha conferido: traficar desde intereses particulares, hasta nombramientos que van desde el personal administrativo del Poder Judicial hasta los mismos jueces y fiscales.

IDL Reporteros en colaboración con Justicia Viva ha zamaqueado ayer todo el sistema judicial con el informe “Corte y corrupción”. Han publicado selectas conversaciones del teléfono celular del presidente de la Corte Superior del Callao (una jurisdicción donde el crimen y el abuso es parte del día a día del pueblo) Walter Ríos y por lo menos 3 consejeros: Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez. También conversación de Noguera con un vocal supremo, Cesar Hinostroza, además de las de Ríos con varios asesores que colaboran en toda clase de fechorías. Pueden perderse en los nombres y los cargos, pero se los resumo en una línea: lo que escuchen es un asco.

Todo se vende, todo se compra. Se trata de un gigantesco mercado persa en donde pagas favores para entrar, para ascender, para permanecer. Donde los que ya están, devuelven favores a los que los pusieron ahí, sin ningún escrúpulo, como parte de un “sistema”. Es decir, como engranajes de una banda organizada que controla toda la administración justicia. Lo que siempre hemos sospechado, emerge ahora con toda claridad. ¿Puestos de trabajo? ¿Convenios para Telesup? ¿Hacer ganar a alguien el concurso e indicar que le recuerden “cuántos” han participado en este logro? Las insistentes llamadas del consejero Gutiérrez al juez Ríos, para avisar del ingreso de su recomendadito van más allá del entusiasmo por el chancho y muestran bastante chicharrón. ¡Hasta las preguntas del examen de méritos se trafican!

Haciendo un buen trabajo periodístico, IDL Reporteros ha llamado a todos los que figuran en estas conversaciones. Todos niegan el contenido, ¡algunos dicen que ni siquiera se conocen! Escucharlos hablar de “mi hermano del alma” en el teléfono contrasta lo suficiente para provocar arcadas.

Hace muchos años que Justicia Viva les sigue la pista a estos consejeros y a estos jueces. Los tacha, reclama, pero ha sido poco lo que puede hacer dada la total desatención de la opinión pública. Todos nos quejamos diciendo que “no hay justicia”, pocos hacemos algo por ir a la raíz del asunto. Se ofreció desde “Peruanos por el Cambio” en campaña una reforma del CNM pero se quedó en la propuesta.

IDL Reporteros promete más entregas. Sobre todo, en la ayuda dispensada a organizaciones criminales y delincuentes de todo nivel, incluyendo a un abusador sexual a menor de edad. Debe ser tanto el material que tendrá que venir por partes.

¿Ya entiende por qué las mujeres salimos a marchar cuando sueltan a agresores sexuales? ¿Ya ve por qué Arlette Contreras va por tercera vez a la Corte Superior de Ayacucho? ¿Ya comprendió porque la justicia parece ser irracional, severísima para algunos y laxa para otros? ¿Ahora sí puede ver por qué no avanza en el Ministerio Público el caso Lava Jato? Hay tantos ejemplos que calzan a la perfección en este modo de “administrar justicia” que no administra otra cosa que poder mal habido para beneficio personal.

¿Qué hacer? Pretender que jueces juzguen a jueces y consejeros es como pretender que otorongo coma otorongo. Son “caimanes del mismo pozo”. Ni siquiera habrá justicia para los perjudicados directos, mucho menos para el sistema. Pero la solución no está en dinamitarlo todo. Todas las dictaduras recientes (Velasco, Fujimori) usaron la popular medida de descabezar la Corte Suprema. Nunca lo hicieron para tener un sistema de justicia autónomo, sino, por el contrario, uno sometido. Los remedios antidemocráticos son peores que las enfermedades que quieren curar.

La solución pasa por buscar a los 5 justos en Sodoma, que debe haber. Los que miran de costado, los que conviven con el régimen, no lo son. No es hora de cobardes, los que en instituciones jerárquicas suelen ser muchos. Más puede el puesto que la decencia. ¿No me creen? Escuchen esos audios y luego de limpiarse el vómito pensemos en las mejores salidas de este pantano.