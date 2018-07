Candidato a la alcaldía provincial de Coronel Portillo, atacado por desconocidos, evalúa salir de la contienda electoral

Walter Dyer Ampudia, postulante a la alcaldía provincial de Coronel Portillo, región Ucayali, por el partido que lidera el pastor Humberto Lay, fue agredido en su propio domicilio por desconocidos, quienes a cara descubierta y con armas de fuego en mano lo conminaron a que entregue los 150 mil soles que había recibido de un empresario para su campaña. También le exigieron que se retire de la contienda electoral.

Dyer refirió que al no tener nada que entregarles estos hombres lo golpearon en la cabeza con el arma que portaban, ocasionándole un corte.

Luego le dijeron que le perdonaban la vida si se retiraba de la campaña.

“Yo estaba aturdido por el golpe, no pude contestar. Ojalá que no sea un acto político porque el hecho se agravaría. Mi familia me exige que salga de las elecciones pero los militantes de mi partido quieren que siga adelante. Iré a Lima para hacerme una tomografía y después decidiré si prosigo o no”, manifestó el aspirante a burgomaestre provincial.

Esta es la segunda vez que Walter Dyer intenta llegar a la municipalidad provincial de Coronel Portillo. En las elecciones pasadas se presentó por otra organización política y quedó segundo.