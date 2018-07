Junín: critican conformación de Consejo Regional Anticorrupción

El Secretario Técnico de la Mesa de Concertación de Junín, Fred Goytendía Matos, cuestionó duramente la composición del Consejo Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ), debido a que la mayoría de sus integrantes pertenecen a distintos estamentos del Estado, mientras que la participación de la Sociedad Civil es muy escasa.

“La lucha contra la corrupción debe de ser un trabajo articulado y conjunto. No es tiempo de confrontar sino de unir esfuerzos conjuntos para alcanzar un objetivo común”, sostuvo el Goytendía quien además sugirió, en primer termino, incluir a sectores de la sociedad civil, entre ellos a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Más adelante dejó entrever que los integrantes del Consejo Regional Anticorrupción (CRAJ) no están entendiendo el problema de la corrupción de modo global, sino sólo se estarían enfocando en el aspecto punitivo del delito, pero hace falta "abrir más la mirada", sostuvo.

“En el Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción se señala que la no comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo conlleva a tomar medidas equivocadas como es el caso que observamos ahora dónde la conformación del Consejo solo es integrada por funcionarios públicos sin presencia de la sociedad civil", señaló Goytendía.

Pero el secretario técnico de la Mesa de Concertación fue acusado por lo mismo por el presidente de la Junta de Fiscales, Marco Gutiérrez. “Me sorprende que en todo el plan que me ha alcanzado el señor Fred no existe ninguna línea sobre el Poder Judicial es como su nos hubieran invisibilizado. Eso me parece muy mal sobre todo cuando se trata de aunar esfuerzos”, puntualizó el magistrado en su defensa-ataque.