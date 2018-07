RMP: "La mirada negativa hacia Verónika Mendoza es menor que la de Keiko"

En su programa Sin Guion, Rosa María Palacios hizo un análisis sobre lo que la población piensa sobre los políticos, de acuerdo a la encuesta de Gfk, publicada en este diario.

Rosa María Palacios señaló que la popularidad de Vizcarra ha caído y que lamentablemente la población percibe que no hay cambio y que si hay es para peor, por lo que la gente no confía en el presidente y no cree que pueda mejorar la economía del país.

Además, las encuestas reflejan que la mayoría piensa que Vizcarra trabaja igual o peor que Kuczynski, mientras que el jefe del Gabinete, César Villanueva, tampoco sale aprobado.

La conductora habló también de las figuras políticas como Julio Guzmán, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza, Alfredo Barrenechea, César Acuña, Kenji Fujimori, Alan García, Gregorio Santos y Marco Arana.

Kenji y Keiko Fujimori empatan en evaluación negativa con un 72%, mientras que Alan García tiene 82%, es decir a estos personajes sí los conocen. Además, la aprobación de Keiko baja a 19%, expresó Rosa María Palacios.

La periodista hizo un balance de la encuesta y señaló que “la mirada negativa sobre Verónika Mendoza es menor a la de Keiko”. Agregó también que para Alan García debe ser curioso que su aprobación en simpatía empate con Gregorio Santos.

La periodista lamentó que la aprobación del Congreso es de 12% y que el presidente de la Mesa Directiva prefiera echarle la culpa a los medios en vez de hacer una autoevaluación. De otro lado, Rosa María Palacios instó a los candidato municipales a Lima que se hagan más conocidos porque las encuestas arrojan que no le conocen ni la cara.