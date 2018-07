Junín: mujeres presentan hojas de vida sin sentencias judiciales ante el JEE

A diferencia de los hombres, las mujeres que buscan ocupar un cargo público en estas elecciones Regionales y Municipales 2018 presentan una hoja de vida en general más limpia que sus contrincantes varones.

Como lo señalamos en una anterior nota, existen varios candidatos con sentencias judiciales firmes por delitos que principalmente se refieren a casos de violencia familiar o por incumplimiento de asistencia familiar. Entre los mismo destacamos a Petter Candiotti de Avanza País con dos sentencias por incumplimiento de asistencia familiar, Jorge Capcha Carrasco de FREPAP quien fue sentenciado por el mismo concepto. Héctor Millán de Avanza País quien tiene sentencia por el delito de violencia familiar asimismo Ilich López Ureña, de Acción Popular, tiene sentencia por lesiones leves consignado ante el Jurado Electoral Especial de Huancayo.

El caso de las mujeres es muy diferente pues de un sondeo entre las principales aspirantes comprobamos que ninguna consigna sentencias judiciales firmes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Electoral Especial Huancayo.

Pasando revista a la participación de estas en las elecciones regionales y municipales 2018 observamos que para el gobierno regional no hay ninguna postulante mujer.

Para vicegobernadora en cambio se presentan dos mujeres. Bertha Álvarez Cárdenas por Junín Sostenible es egresada en la carrera de derecho de la UPLA y señala haber trabajado en Cooperativa de Servicios Múltiples SHEFA como Gerente General no consigna sentencia judicial. Tampoco lo hace Milagros Mayta Delzo que es contadora y abogada y va por “Todos por el Perú”. Sin embargo es extraño ver que candidata no presenta anotaciones en ingresos propiedades.

Por la Municipalidad Provincial de Huancayo se puede mencionar a tres candidatas entre ellas la polémica Cecilia García, cuya participación fue en un principio declarada inadmisible y continúa con muchos cuestionamientos pero que no tiene sentencia firma por ningún delito. Por Democracia Directa, Ángela Cabrera Córdova licenciada en Pedagogía y Humanidades no tiene sentencias ni tampoco Clotilde Castillón Lozano por Unión por el Perú, pero no presenta información en cuanto ingresos ni propiedades.

Para la municipalidad distrital de El Tambo, Marina Enríquez Loayza por Unión por el Perú es licenciada en pedagogía y no presenta sentencias. Silvia Molina Cerrón por Avanza País es gerente del GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS SAC y no tiene sentencia tampoco. María Núñez Samaniego por Democracia Directa es licenciada en enfermería egresada de la UNCP y no tiene sentencia alguna declarada ante el Jurado Electoral Especial Huancayo.

Finalmente, para Chilca por Frente Amplio aparece Claudia Barrera Huamanlazo médico veterinario egresada de la UPLA sin sentencia judicial y Yesica Proccil Montalvo por Restauración Nacional licenciada en Ciencias de la Comunicación tampoco presenta sentencias y Jhenny Huayta del FREPAP que es educadora de educación inicial egresada de la UNCP lo mismo.