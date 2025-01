No hay amenaza de pandemia

La noticia falsa de la multiplicación de contagios por un nuevo virus en China, para el que no hay vacunas ni tratamiento, circuló tan profusamente que se requirió de una aclaración de las propias embajadas chinas en diferentes países del mundo, como Filipinas y Ecuador, por citar algunas.

Bajo el titular de “una nueva pandemia” el fake news fue multiplicado por millones de personas y hasta medios digitales hasta que se extendió mundialmente, en el que sin duda es el primer bulo del 2025.

Señalaban como la causa de los nuevos contagios al Metapneumovirus, al que consideraban una nueva amenaza. Los médicos consultados identificaron el virus como antiguo y auto limitado, descartando cualquier nuevo brote en China.

Los especialistas requeridos por estas voces de alarma qué iban surgiendo señalaron que la nueva temporada de frío en China ha desatado una serie de contagios de la influenza y otras enfermedades respiratorias, propias de la época. Al ser un país tan poblado, la enfermedad afecta a cientos de miles, pero no es peligrosa.

También se ha señalado que la OMS ni ninguna organización que monitorea la salud pública a nivel mundial ha alertado sobre cualquier posible brote, así que es fundamental que retorne la calma y la mayor información posible para descartar los temores.

La infodemia producida durante la pandemia con exceso de información alguna de calidad y otra no, más la desinformación y las campañas asociadas a grupos de interés que buscaban el descrédito o la desconfianza en relación a las vacunas, por ejemplo, provocaron grave daño durante la dramática época que vivió la humanidad, hace menos de 5 años.

Es claro que la pandemia nos debe dejar lecciones. Una de ellas es no difundir ninguna información , sobre todo de salud, si no se confía en la fuente o si no ha sido convalidada por los especialistas. Debe ser una obligación y un compromiso ciudadano.