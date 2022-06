El mercado negro de las tesis, por Melina Galdos

Un mercado negro es una plataforma de transacción en la que bienes y servicios son intercambiados ilegalmente. En particular, es la procedencia y el intercambio ilegítimo de estos lo que hace ilícitos a estos espacios. En el Perú, las plataformas físicas y virtuales de compra y venta de trabajos académicos de grado operan como mercados negros y, con el paso de los años, se han vuelto más sofisticados. No solo existe una proliferación de páginas web, una versión mucho más llamativa que los afiches tradicionales con el mensaje “Asesoría de tesis”, sino que estas presentan novedosas características como chatear en vivo con un asesor especializado, llenar un formulario de cotización, hacer pagos electrónicos, etc.

Otra innovación en el marketing de estos servicios se ha dado a través del uso de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, se ofrecen múltiples variaciones de este servicio. Estos incluyen escribir uno o varios capítulos, elaborar la tesis completa, parafrasear un trabajo académico para que el software Turnitin no detecte plagio, entre otros. Otra forma en la que estos servicios han cambiado es en la celeridad en la producción de estos trabajos. Páginas web anuncian la entrega de una tesis en dos o tres meses dependiendo del tema y el número de hojas, o en 24 horas si se contrata el servicio express y se puede pagar más de S/ 1.000.

Todos estos cambios hacen que estos servicios sean más accesibles para estudiantes cuyas dudas son fácilmente apaciguadas por mensajes que indican que los investigadores (o quienes hacen las tesis) de estas empresas son docentes inscritos en el Concytec, con estudios en las mejores universidades. Es claro que este mercado negro es dinámico y que regular la oferta es un desafío no menor. Quizás la tarea pendiente es buscar respuestas a por qué existe esta demanda y qué se podría hacer desde las universidades para crear procesos de evaluación menos susceptibles a estas prácticas.

(*) Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.