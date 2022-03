Feminismo y Ucrania

“Nosotros inventamos, nosotros compramos. Ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo. Para cuando a veces nos emborrachamos”.

(Los Prisioneros)

Sí, hay cientos de mujeres inscritas, haciendo cola para poder entrar en combate frente a la invasión rusa de Ucrania. No solo eso, sino que otras tantas, del ejército regular, ya han perdido la vida defendiendo su país. ¿Por qué son más hombres que mujeres? ¿Por qué la prohibición de salir del territorio ucraniano es solo para hombres y no para mujeres? Estas son solo algunas preguntas y reflexiones que flotan en el ciberespacio a partir de un enfoque de género sobre esta guerra.

La filósofa argentina Roxana Kreimer hace pocos días publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Ucrania prohíbe salir a todos los hombres de su territorio. Las mujeres pueden emigrar sin problema, en lo que al Gobierno respecta. Este ‘patriarcado’ en el que los hombres deben ofrecer su propia vida para proteger a las mujeres se le escapa al feminismo hegemónico, ¿no?”.

Un tuit eminentemente provocador, que disloca y propone respuesta no solo del feminismo, sino de cualquiera que considere el enfoque de género la matriz de lo más parecido a la igualdad de base entre los seres humanos que, a su vez, ayude no solo a reducir los crímenes de odio, sino la discriminación que aún tenemos tan presente en nuestras sociedades. Esta reflexión ha sido muy bien aprovechada por quienes no están de acuerdo con que el machismo existe y se le tiene que combatir.

Ante este tuit, con pregunta, yo respondo lo siguiente: no sé si el feminismo hegemónico haya tenido pronunciamientos contradictorios o muy tímidos respecto a ese punto concreto. Lo que pienso es que esa prohibición masculina es una especie de “precio” que los hombres tienen que pagar y están dispuestos a seguir pagando para seguir manteniendo la estructura patriarcal en el resto de la mayoría de aspectos de la vida. Esto también se aplica a la mayor presencia masculina en las FF. AA., pues estas surgen sobre un enfoque patriarcal, aunque aquello no es novedad.

Por otro lado, pocas cosas son tan “viriles” como ir a pelear a la guerra, porque a la guerra solo van los machos. Que seamos los hombres los que, en mayoría, por ahora, vayamos a pelear a las guerras no borra, en modo alguno, todo el lado oscuro de esta cuestión.