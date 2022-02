Con esos enemigos…, por Marisa Glave

El dicho popular “con esos amigos, quién necesita de enemigos” se aplica de manera inversa al presidente Castillo. La oposición política y mediática del gobierno hacen lo posible para que no olvidemos que son la peor opción, incluso en estas circunstancias.

Gracias a ellos y ellas, el gobierno puede dedicarse a la repartija de ministerios, antes que a la construcción de una coalición político-social capaz de llevar adelante los cambios que el país necesita. Las banderas de campaña se arriaron, el MEF se entrega a un tecnócrata neoliberal y los ministerios sociales se reparten, ya sea a cambio de votos en el Congreso, o a intereses corporativos que generan pequeñas clientelas. De la imagen de cambio transmitida en la campaña no queda ni el sombrero.

Pero la movilización ciudadana sigue siendo baja. Si bien hemos visto a colectivos protestar en defensa de la reforma universitaria o la agenda de género, lo cierto es que no logran un estallido social. Quizá la causa está en la performance de la oposición. Veamos algunos ejemplos.

El primero, a cargo de la señora K, al día siguiente de la crisis estallada por el gabinete Valer, cómoda y sin ser cuestionada por su propio rol en esta crisis, lanza consejos sobre posible “solución democrática”. Ya parece necedad. Debieran tener claro que no olvidamos que dos veces consecutivas no reconoció resultados electorales y puso en jaque a la democracia como candidata y como jefa de una bancada que, antes que plantear reformas para fortalecer la institucionalidad, se dedicó a sabotear a los presidentes de turno.

El segundo, a cargo de Willax, buscando atacar a la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, fabricó una mentira grosera que ahora les estalla en la cara. Para terruquearla usaron una foto suya con Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, víctima de La Cantuta, queriéndola pasar por terrorista. Raida es defensora de derechos humanos y una mujer valiente que, buscando justicia para su hijo, llevó a Fujimori a la cárcel.

Y finalmente está el Congreso. No solo la presidenta, que se pasea por medios recordándonos que, si vacan a Castillo y a Boluarte, ella se encargará de hacer elecciones solo para recambio presidencial y que a sus colegas no los mueve nadie. Su voluntad en transformarse en la Merino 2 es sorprendente. Están también los representantes de intereses privados que actúan descaradamente. Esta semana casi aprueban un dictamen que le daría, sin más y de la noche a la mañana, un porcentaje del IGV a las AFP. Con la idea de crear una pensión no contributiva, se decide que estos fondos sean manejados únicamente por las AFP. Repito, únicamente por las AFP. Pedazo de regalo disfrazado de interés social. Estemos alertas de que se vota la próxima semana.

Pero el presidente Castillo no debiera confiarse. Crece cada vez más el “que se vayan todos” y si sigue así, incluso esos enemigos no podrán salvarlo.