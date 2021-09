Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Parece mentira que no hace mucho se estrenara Annette como película inaugural del Festival de Cannes 2021. Tras ello, y aún con Adam Driver y Marion Cotillard de estrellas centrales, las reacciones fueron mixtas. Luego de haberla revisado, los comentarios cruzados tienen sentido.

Cuesta navegar las casi dos horas y media del último rapto narrativo del director Alex Christophe Dupont, más conocido como Leos Carax. Tomando una historia con canciones del veterano y excéntrico dúo estadounidense Sparks, estamos ante un anti La La Land (2016): como lo advierte el mismo Carax al inicio, “si quieres cantar, reír, aplaudir, llorar, bostezar, abuchear o tirarte un pedo, por favor, hazlo en tu cabeza”.

Varias de estas reacciones en efecto vienen a la mente. Se trata de un sombrío drama con discursos visuales de múltiples niveles, enmarcados por el prodigioso trabajo visual de Caroline Champetier. Muchos no podrán con esta historia ni con la espantosa voz de Adam Driver –se extrañan las voces melodiosas de los musicales de antaño-.

Sin embargo, hay que conceder que Annette festina una bizarra atracción de nuestros sentidos.

En Los Ángeles, Henry McHenry (Driver) es un cómico que se casa con la bella soprano Ann Defrasnoux (Cotillard); del matrimonio nace Annette. Aquí empieza lo insólito: la bebé es presentada como una marioneta, completa con articulaciones y expresión similares a las de una Pinocho, acaso como metáfora a la forma de tratar al resto que tiene el oscuro Henry.

La carrera de ella toma vuelo y acumula éxitos, la de él se viene abajo por sus exabruptos y problemas irresueltos. Henry se manifiesta cada vez más violento y un viaje familiar en barco dará un giro a la historia, además de servir como corte a la mitad para narrar otro relato donde Annette se vuelve protagonista.

La violencia familiar y el ruido de la hipocresía junto a la fama se unen para darle voz a una historia de pesares y amores trágicos, sueños truncos, venganzas y castigos eternos. Los personajes rompen la cuarta pared y le hablan al espectador; respuestas corales simbólicas fulminan los actos de Henry. Cotillard tiene una hermosa voz y también hace una excelente fonomímica de la soprano Catherine Trottmann en las secuencias operáticas. Mención aparte merece Simon Helberg, el recordado Howard Wolowitz de la serie ‘The Big Bang Theory’, quien ejerce como un director de orquesta que sospecha ser el padre real de Annette.

Carax ha dicho que Annette “habla de un mal marido, un mal padre, un mal artista, pero no tiene una mirada indulgente. No filmamos un juicio”. No estoy de acuerdo, la condena es rotunda, visible incluso. De todos modos, el dueño de la cancha es Carax y como en sus anteriores filmes, Los amantes del Pont-Neuf (1991) o Holy Motors (2012), todos somos parte del juego.

Música y condena. Adam Driver y Marion Cotillard lideran Annette, la última excentricidad del rebelde director francés Leos Carax. Foto: difusión

