Niño de 3 años es discriminado por llevar el cabello amarrado con un colette al colegio

Una mujer en Venezuela denunció que su hijo de 3 años y 7 meses fue víctima de discriminación por parte de las autoridades de una escuela municipal de Chacao, Caracas.

Aseguró que a su hijo le prohibieron acudir a clases debido a que llevaba un colette para amarrar su cabello largo y porque “parecía niña”. El hecho ocurrió el último 27 de abril, día en que le correspondía tener clases de deportes o educación física.

“Como él tiene el cabello largo, decidimos hacerle una colita para que le fuese más cómodo realizar ejercicios. Él ya se ha hecho colitas en la casa, ha salido con colitas cuando hace mucho calor o le molesta el cabello, él mismo nos pide que le hagamos una colita”, dijo la madre al medio Monitoreamos.

“Al llevarlo al colegio, en la entrada estaba la subdirectora y de una me dice: ‘Mira, así no’. Yo le dije: ‘¿Así cómo?’, y me dice: ‘No, no no. No puede pasar con una colita. No lo puedo dejar pasar así’” , cuenta la madre.

La mujer afirmó que su hijo había asistido en varias oportunidades con colette con la finalidad de que pudiera hacer deportes con más facilidad. “Ella me dijo que no lo podía tener así en el colegio, que ya era demasiado”, mencionó.

“Paso a hablar con la subdirectora y me dice que no estaba permitido porque parecía niña y que los niños le estaban diciendo que era niña. Yo le dije que no estaba de acuerdo en que la solución simplemente fuera quitarle la colita en vez de que, en el caso de que estuviese sucediendo que los niños le estuviesen diciendo niña, la solución debería ser educar a los niños en que es completamente normal que un niño tenga el cabello largo y tenga una cola porque tiene el cabello largo”, comentó la madre.

Asimismo, precisó que ese mismo día, al buscar a su hijo, observó que las maestras le habían quitado el colette.

Trascendió que dos días después se realizó una reunión con padres y representantes para abordar el caso. En el encuentro quedó constancia de que la madre acudirá ante el Consejo de Protección por considerar que se está violando el artículo 28 de la Ley Orgánica de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

“Siento que están vulnerando sus derechos, tanto al libre desarrollo de su personalidad, como a poder estar realizando sus actividades. También siento que es una discriminación, ya que por ‘ser niño, no puede utilizar colita’ y también fomenta los prejuicios, en niños, niñas y adultos”, expresó.

