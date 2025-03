El 14 de enero, Ana María, de 75 años, vivió una pesadilla cuando un accidente vial la dejó atrapada dentro de su camioneta en un zanjón de más de dos metros de profundidad, en la ruta 11 en Santa Teresita, Argentina. El vehículo, que terminó completamente sumergido, la dejó con el agua hasta el cuello, mientras su vida pendía de un hilo.

En medio de la desesperación y sin saber nadar, Miguel Correa tomó una decisión que pondría su vida en riesgo: se lanzó al agua para salvar a una persona en peligro. Con la única motivación de evitar una tragedia, enfrentó la oscuridad y la incertidumbre, aferrándose a la esperanza de lograrlo.

Así pasó el heroico rescate en plena oscuridad de Ana María, salvada por un hombre que no sabía nadar

La escena del accidente fue desgarradora. Ana María, quien se encontraba conduciendo su camioneta en dirección al supermercado, perdió el control del vehículo al tomar una curva oscura en la ruta 11. El coche terminó volcando y cayendo al zanjón, sumergiéndose rápidamente en el agua. Sin poder liberarse del cinturón de seguridad, la mujer comenzó a pedir ayuda, rogando a Dios por un rescate. Cuando Miguel Correa llegó al lugar del accidente, la oscuridad era total, y lo único visible era el techo del vehículo sumergido.

Correa, a pesar de no ser nadador, decidió arriesgar su vida y se sumergió en el agua. La situación era crítica, pues el agua ya había alcanzado el cuello de Ana María, y su vida estaba en serio peligro. A medida que se adentraba en el agua, Miguel logró encontrarla y, con gran esfuerzo, sacarla del vehículo. Fue en ese momento cuando Ana María, desesperada, le pidió que no la soltara. "No me sueltes la mano", le suplicó, un gesto que le otorgó la seguridad que necesitaba mientras continuaba luchando por su vida.

El apoyo de Defensa Civil y otros equipos de emergencia fue crucial

El rescate fue posible gracias a la valiente intervención de Miguel Correa y el apoyo de los servicios de emergencia locales. Personal de Defensa Civil de La Costa, Bomberos, Policía de Costa Del Este y ambulancias del SIES también llegaron rápidamente al lugar del accidente. Sin embargo, fue Miguel quien, con su esfuerzo y valentía, primero logró sacar a Ana María de la camioneta y mantenerla a salvo hasta la llegada de los rescatistas profesionales. "Mi agradecimiento a ellos es infinito, sobre todo a Miguel Correa, quien no me soltó la mano nunca", comentó Ana María al describir la difícil experiencia.

Una vez fuera del agua, el rescate continuó, y Ana María fue trasladada al Hospital de Santa Teresita, donde se recuperó de sus heridas. Según los testimonios de los involucrados, el gesto heroico de Miguel Correa fue crucial para salvarle la vida, y la mujer nunca olvidará el sacrificio realizado por alguien que no sabía nadar, pero que arriesgó todo por su vida.