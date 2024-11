El país que consume más pan en América Latina y es sexto en el mundo: superó a Francia y Perú

El pan es un alimento básico en muchas culturas alrededor del mundo, y su consumo es importante por ser una fuente significativa de energía, aporta nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales y por ser culturalmente un alimento versátil en la dieta de cualquier persona para aportar en su alimentación.

Según el World of Statistics una nación sudamericana se ha posicionado como líder en el consumo de pan en la región. Superando a naciones como Perú y Francia (50 kilográmos per cápita) que no figuran ni entre los 10 primeros del ranking.

Esta nación sudamericana se ha posicionado como líder en el consumo de pan en la región. Foto: Vinómanos

¿Cuál es la nación de América Latina que consume más pan en el mundo?

Argentina se posiciona como el país que más pan consume en Sudamérica, alcanzando un promedio de 72 kg por persona al año. Este dato lo coloca en el sexto lugar a nivel mundial, superando a naciones como Perú y Chile. La creciente demanda de opciones más saludables en el mercado del pan refleja un cambio en las preferencias de los consumidores.

El pan, un alimento básico en la dieta diaria, ha visto un aumento en su consumo global, con un 80% de la población mundial incorporándolo en su alimentación. La versatilidad del pan, que se presenta en diversas formas y sabores, ha permitido su adaptación a diferentes tradiciones culinarias, lo que ha contribuido a su popularidad.

Entre 2018 y 2022, el mercado panadero experimentó un crecimiento anual del 2%, evidenciando una expansión constante. La investigación de Global Trends in Bread and Bread Products, de Innova Market Insights, destaca la tendencia hacia productos más saludables, como el pan integral y el de masa madre, que han ganado terreno en la preferencia de los consumidores.

¿Cuál es el país que consume más pan en el mundo?

Turquía, que lidera el ranking con 199,6 kg por persona al año. Este aumento en el consumo se debe a la búsqueda de opciones que incorporen granos y semillas, mejorando así el valor nutricional del pan.

Ranking de los países que menos consumen pan

Según World of Statistics, estas estadísticas destacan a los países con los niveles más bajos de consumo de pan.