Rusia y Estados Unidos superan los US$100 billones de valor en recursos naturales: 5 veces más que el mejor de América Latina

Gran parte de lo que convierte a Rusia y Estados Unidos en dos potencias mundiales son sus recursos naturales, esenciales para la industria moderna. Según el informe presentado por Statista, portal de estadísticas en línea, son 10 los países que lideran con las mayores reservas clave para las diversas industrias, todas superando el valor de los 10 billones de dólares.

En particular, estas dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, suman un total de 100 billones de dólares en valor por sus recursos naturales, superando hasta en cinco veces la de Brasil, la mejor cantidad registrada en América Latina. Una característica en común entre Estados Unidos y Rusia son sus grandes reservas de combustible, ya sea en gas natural o petróleo.

Rusia y Estados Unidos superan los US$100 billones de valor en recursos naturales

Rusia se posiciona como el líder mundial en recursos naturales, con un impresionante valor estimado en US$75 billones, que incluye abundantes reservas de carbón, gas natural, petróleo y tierras raras. Según el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia, a finales de 2018, el valor de las reservas minerales del país se calculó en aproximadamente US$1,44 billones.

De acuerdo con el informe presentado por LR Colombia, en el ámbito del gas natural, Rusia se destaca con las mayores reservas comprobadas del mundo, alcanzando 1,32 billones de pies cúbicos en 2020, lo que representa cerca del 20% del total global. Además, el país es reconocido como una potencia productora de oro, lo que refuerza su posición en el mercado de recursos naturales.

Entre ambas naciones se puede registrar un valor de US$120 billones en valor. Gráfico: LR Colombia.

Por su parte, Estados Unidos ocupa el segundo lugar con recursos valorados en US$45 billones, gracias a sus vastas reservas de petróleo, gas natural y minerales estratégicos. Cabe indicar que, solo entre ambas naciones se puede registrar un valor de US$120 billones en valor por sus recursos naturales, por encima de la suma de las cuatro siguientes naciones que los siguen en el ranking.

Brasil, el mejor de América Latina, pero superado 5 veces por Rusia y Estados Unidos

Brasil figura entre los países con los mayores recursos naturales a nivel mundial, con un valor que alcanza los US$22 billones, según el artículo de LR Colombia. Esta riqueza incluye vastas reservas de minerales, esenciales para la industria global, además de importantes recursos de petróleo y gas. La abundancia de su riqueza se basa en los siguientes recursos: oro, uranio, hierro, madera, petróleo.

Aunque el valor que alcanza el gigante de Sudamérica es superior a los US$ 20 billones, no es competencia para Estados Unidos y Rusia, quienes, juntos, los superan 5 veces con un valor de US$ 120 billones. No obstante, Brasil no es la única nación de América Latina dentro del ranking de los 10 países con mayor valor de recursos naturales planteado por el portal Statista.

Venezuela es el segundo país con mayor riqueza en recursos naturales dentro de América Latina, principalmente debido a sus vastas reservas de petróleo. Este recurso es relevante para su economía, colocándolo entre los países con los valores más altos en activos naturales. La gran concentración de la riqueza en Venezuela se basa en estos recursos: petróleo, hierro y gas natural.