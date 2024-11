[NOTA CONTRATADA]

Gracias al apoyo y la orientación de la empresa eléctrica China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG), la empresa peruana Pluz Energía S.A. ayudó en 2024 a unos 13 mil hogares, empresas pequeñas y medianas, así como escuelas de la comunidad de la Asociación de Productores de Ancón, en la ciudad de Lima, a finalizar la modernización de sus sistemas eléctricos, con un total de unas 50,000 personas beneficiadas. El proyecto "Energy to Grow" de Pluz tiene como objetivo proporcionar servicios eléctricos a las comunidades que aún no están electrificadas en el área franquiciada, impulsar de manera conjunta con CSG el ritmo de popularización de la electrificación en Perú y planea duplicar la tasa de electrificación de los municipios y pueblos en las afueras de la ciudad de Lima para el año 2026.

Desde 2022, la empresa Pluz puso en marcha el proyecto "Energy to Grow", con el objetivo de ayudar a unas 30 mil familias al año a acceder a la electricidad hasta 2026, duplicando la tasa de electrificación en las zonas periféricas de Lima. Hasta noviembre de este año, el proyecto "Energy to Grow" ya ha ayudado a más de 60 mil hogares a integrarse en el proceso de electrificación.

El gerente general de la empresa peruana Pluz, Walter Sciutto, afirmó que, desde el 12 de junio de este año, la compañía ha recibido orientación de expertos de la empresa China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) en áreas como la gestión de la red de distribución, la construcción de redes digitales y los servicios energéticos integrales.

La ayuda de los expertos chinos ha proporcionado a Pluz tecnologías innovadoras de vanguardia para sus servicios diarios, mejorando significativamente la calidad del servicio y la eficiencia operativa. Asimismo, las tecnologías de CSG, como la iluminación automatizada, la medición inteligente y los sistemas de mantenimiento automatizado, contribuirán también a que Pluz mejore aún más su nivel de servicio y la eficiencia en el suministro eléctrico.

El paisaje nocturno tras la finalización de la modernización de las instalaciones de alumbrado público con la tecnología de LED en el distrito de La Punta, Lima, por parte de la empresa peruana Pluz.

"Las prácticas relacionadas con el suministro eléctrico, aportadas por el equipo de China, han reducido eficazmente el riesgo de cortes de energía y han mejorado significativamente nuestra capacidad de gestión en emergencias de seguridad eléctrica", señaló Juan Ochoa, trabajador de Pluz. Según él, la experiencia y las soluciones provenientes de China no solo han permitido a la empresa ofrecer un servicio eléctrico más seguro y estable a los residentes locales, sino también han garantizado un mejor suministro eléctrico para eventos importantes, como la 31ª Reunión Informal de Líderes de APEC. Durante este evento, Pluz aseguró el suministro de electricidad en una zona de más de 1.600 kilómetros cuadrados al norte de Lima y sus alrededores, incluidos varios lugares clave relacionados con las actividades de la cumbre.

Ochoa explicó que el equipo de Pluz, en colaboración con expertos de China, diseñó planes de emergencia específicos para cada punto de suministro eléctrico, llevando a cabo de manera anticipada inspecciones de riesgos en las instalaciones, así como tareas de mantenimiento y supervisión para garantizar que se cumplieran con los requisitos de operación segura. Durante la 31ª Reunión Informal de Líderes de APEC, Pluz incrementará la frecuencia de las inspecciones de los equipos y dispondrá de generadores móviles de emergencia para asegurar un suministro eléctrico seguro y confiable.

El 12 de octubre de 2024, en la capital de Perú, Lima, el personal de la empresa Pluz conversaba sobre su trabajo en el lugar donde se realizaba la instalación de nuevas farolas en la comunidad.

Un responsable del grupo de trabajo de CSGI en Perú señaló: "Nuestro compromiso es mejorar la calidad del servicio eléctrico en los hogares peruanos y generar más valor para nuestros clientes. Con dedicación y compromiso, llevamos a cabo proyectos de bienestar como 'Energy to Grow', promoviendo el desarrollo sostenible y beneficios mutuos con las comunidades. Seguiremos profundizando la cooperación energética entre China y Perú, contribuyendo activamente al desarrollo económico y social del país."

Sciutto afirmó que, con el apoyo de CSG, Pluz adoptará e incorporará las avanzadas tecnologías y experiencias de China en transmisión y distribución de electricidad. La empresa impulsará la modernización del sistema de distribución en sus áreas de servicio, implementando razonable plan de inversiones para mejorar de manera integral la capacidad y calidad del suministro eléctrico. De este modo, busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes y posicionarse como una de las principales compañías de distribución eléctrica en América Latina.

Sciutto destacó que, a medida que se profundiza la cooperación dentro del marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la colaboración entre Perú y China en sectores como la infraestructura y la energía se está fortaleciendo cada vez más. Está convencido de que esta cooperación no solo mejorará el nivel de los servicios eléctricos en Perú, sino también impulsará el desarrollo económico del país. En el futuro, mientras que Pluz continúa adoptando nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio, seguirá enfocándose en la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el progreso de las comunidades locales, con el fin de contribuir a lograr un futuro más próspero para los pueblos de ambos países.