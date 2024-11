El presidente Gabriel Boric decretó un día de duelo nacional en honor a Carolina Valdivia, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, quien falleció recientemente. La noticia conmovió al país, que recuerda su legado y contribuciones al servicio público.

"Quiero mencionar algo que, personalmente, me ha afectado profundamente. Ayer falleció una mujer joven, que sirvió a la patria, alguien que no compartía mis ideas políticas, pero que siempre estuvo dispuesta a colaborar con un sentido de país. Me refiero a Carolina Valdivia", comentó Boric.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores también se pronunció al respecto y lamentó el fallecimiento de Valdivia. "Con profundo pesar, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta el fallecimiento de la exsubsecretaria y exministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia", señala el comunicado, el cual también destaca su destacada trayectoria en el ámbito internacional.

El presidente Gabriel Boric decretó un día de duelo nacional en honor a Carolina Valdivia. Foto: X/@GabrielBoric.

¿Quién era Carolina Valdivia?

Valdivia se destacó en el ámbito del derecho internacional. Abogada egresada de la Universidad Católica y con un Máster en Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid, España, también completó su formación en la Academia Diplomática Andrés Bello. Además, su experiencia incluyó el ejercicio profesional en España y su participación en el prestigioso estudio Cariola Diez Pérez Cotapos & Cía. Ltda.

Su carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores la llevó a desempeñarse como directora general de Asuntos Jurídicos y, antes, como coordinadora ejecutiva ante la Corte Internacional de Justicia en el caso entre Bolivia y Chile sobre el acceso al Pacífico. Pese a su brillante trayectoria, Valdivia enfrentaba una enfermedad compleja, cuya naturaleza no se ha revelado, y que finalmente la apartó de la vida pública.

De acuerdo al comunicado del presidente Boric, Valdivia falleció "falleció muy joven, producto de un cáncer, y estuvo siempre disponible para colaborar con Chile. Por eso quiero agradecerle, y he decidido decretar un día de luto nacional en su memoria".