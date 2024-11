Sudamérica se ha convertido en un gigante en la producción de arándanos, conocidos como el 'oro azul', experimentando un auge sin precedentes en el sector agrícola. Un país de la región ha logrado posicionarse como el líder mundial en la exportación de arándanos por su capacidad única para cultivar esta fruta durante todo el año.

Los arándanos son valorados por sus beneficios para la salud y por su importante impacto económico. La demanda internacional de 'oro azul' es particularmente alta en mercados claves como Estados Unidos y China, lo que ha transformado a esta fruta en un componente esencial para la economía local en Sudamérica.

Este crecimiento en la producción y exportación de arándanos subraya la importancia de la fruta en el comercio global y en la agricultura de la región.

Perú lidera la exportación mundial de arándanos, superando a Estados Unidos y Chile. Foto: MIDAGRI

Perú, líder en exportación de arándanos en Sudamérica

Desde 2008, Perú ha emergido como el principal exportador de arándanos a nivel mundial, superando a países como Estados Unidos y Chile. Este pequeño fruto, conocido como 'oro azul', ha revolucionado la agricultura sudamericana gracias a su creciente demanda en mercados internacionales.

La producción de arándanos en Perú ha crecido de manera exponencial, alcanzando más de 261.000 toneladas anuales. Este aumento no solo ha beneficiado a la economía local, sino que también ha posicionado al país como un referente en la producción de esta fruta, que se cultiva durante todo el año gracias a su clima favorable.

Sudamérica se posiciona como líder en la producción de arándanos, el 'oro azul', destacando Perú como el principal exportador mundial desde 2008, gracias a su clima favorable y técnicas avanzadas. Foto: MIDAGRI

El crecimiento del sector de arándanos en Perú no es casualidad. Factores como el clima favorable de la costa peruana y la adaptación de variedades a estas condiciones han permitido que el país se destaque en la producción de este fruto. En la última temporada de exportación, la nación generó más de US$ 1.200 millones, consolidándose como el principal proveedor mundial de arándanos, especialmente entre agosto y diciembre, cuando otras naciones no pueden competir debido a condiciones climáticas desfavorables.

Los inicios de la producción de arándanos en Perú

La historia del arándano en Perú es reciente. Fue en 2008 cuando se registró la primera plantación comercial en el país, aunque los resultados iniciales no fueron prometedores. Las condiciones climáticas, con pocas horas de frío en la mayoría de sus regiones, presentaron un desafío significativo para el cultivo de este fruto, asociado a climas más fríos.

No obstante, la tenacidad de los agricultores y el apoyo de la tecnología agrícola permitieron la adaptación de variedades como la Biloxi, que se convirtió en la piedra angular de la industria del arándano en Perú. En pocos años, el mercado mejoró, atrayendo inversiones extranjeras y posicionando al país como el mayor exportador mundial del famoso 'oro azul'.

El arándano: el 'oro azul' que impulsa la economía y la salud a nivel global. Foto: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

El valor del arándano: el 'oro azul'

El arándano también es conocido como el 'oro azul' debido a su alto valor en el mercado y sus numerosos beneficios para la salud. Este pequeño fruto es rico en antioxidantes y antocianinas, que le otorgan su característico color azul y propiedades que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Además, contiene fibra, vitamina C, vitamina K y manganeso, nutrientes esenciales para el bienestar general.

La creciente demanda de arándanos en mercados internacionales como Estados Unidos y China está impulsada por su reputación como superalimento. Su capacidad para combatir el estrés oxidativo, mejorar la salud cardiovascular y apoyar la función inmunológica ha convertido a esta fruta en un elemento básico de las dietas en todo el mundo.