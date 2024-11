Fabián Leal, un electricista colombiano, narra las dificultades que ha enfrentado tras perder su vehículo debido a la DANA en España. Ignorando la devastación que ha dejado la tragedia, su jefe le exigió que "se las arreglara para llegar" a su trabajo.

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ha causado estragos en la Comunidad Valenciana, afectando a miles de personas. Fabián, residente de Alfafar, se vio obligado a caminar cuatro horas para llegar a su trabajo tras perder su coche en las inundaciones. Su historia refleja la falta de comprensión de algunos empleadores ante situaciones de emergencia.

En una entrevista con Noticias Caracol (medio colombiano), Fabián relató cómo su jefe no mostró preocupación por su bienestar e insistió en que debía presentarse a trabajar a pesar de las adversidades. La presión laboral se suma a la angustia familiar, ya que su esposa también ha perdido su empleo debido a los daños en su vivienda.

La difícil travesía de Fabián hacia su trabajo

Fabián vive a unos 15 kilómetros de su lugar de trabajo en Aldaya, un trayecto que normalmente realiza en dos horas en coche. Sin embargo, tras la DANA, se vio obligado a caminar durante cuatro horas. “Mi jefe me llamó a las 7:30 a. m., muy molesto, diciéndome que debía estar trabajando a las 7:00 a. m. y que me las arreglara como fuera para llegar”, explicó el electricista.

La situación en Alfafar es crítica, con las autoridades aún sin poder acceder a todas las áreas afectadas. Fabián destacó que no hay transporte disponible y que las vías están bloqueadas. A pesar de que su jefe estaba al tanto de su situación, le dijo que era su problema y que debía buscar la forma de llegar al trabajo.

La falta de apoyo y la presión laboral

Durante la entrevista, Fabián expresó su frustración por la falta de apoyo gubernamental en las primeras horas tras la catástrofe. A pesar de las dificultades, la comunidad ha mostrado solidaridad, ayudando a remover escombros y lodo. Sin embargo, la presión laboral persiste y Fabián teme perder su empleo debido a la exigencia de su jefe.

“Desde que estoy aquí no me ha llamado para preguntar cómo estoy. Solo me exige que llegue a trabajar”, comentó. A pesar de la adversidad, encontró algo de alivio gracias a un amigo que se ofreció a recogerlo en coche, lo cual acortó su trayecto a solo una hora a pie.

Recomendaciones del Ministerio de Trabajo

Ante situaciones como la de Fabián, el Ministerio de Trabajo de España ha enfatizado que ningún empleador debe obligar a sus empleados a presentarse en condiciones de riesgo. La ministra Yolanda Díaz aseguró que las empresas deberán responder ante la Inspección de Trabajo si obligan a sus trabajadores a exponerse a situaciones peligrosas. El Gobierno ha reiterado que el teletrabajo es la opción recomendada cuando sea posible y que quienes hayan perdido sus hogares o pertenencias están exentos de presentarse a trabajar.