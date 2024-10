El deseo de revertir o alargar el envejecimiento responde principalmente a la búsqueda de una vida más saludable y duradera. Con el paso de los años, el riesgo de padecer enfermedades crónicas se incrementa notablemente, debido a esto muchas personas recurren a estrategias extremas para preservar su salud y mantenerse en buena condición física, en un intento por extender sus años de vida.

Es así como una mujer que se autodenomina "biohacker", asegura haber revertido su edad hasta en 10 años. Se sabe que estaría gastando millones de dólares en diversos tratamientos antiedad.

La mujer se somete a diversos tratamientos para mantener su juventud. Foto: Instagram

¿Quién es la mujer 'biohacker' que busca vivir 150 años?

Kayla Barnes-Lentz es una mujer de 33 años que asegura haber revertido su edad hasta en 10 años. Asegura que parte de esta medida fue aplicar "pequeños cambios en su estilo de vida".

Barnes-Lentz, quien se autodenomina "biohacker", compartió en una entrevista con The Telegraph detalles sobre su riguroso programa para "evadir" el envejecimiento. Según explicó, su rutina incluye el consumo de hasta 20 suplementos diarios, caminar 15,000 pasos al día, dormir en una jaula y someterse a un "tratamiento de oxígeno".

La mujer es además cofundadora de LYV The Wellness Space, una clínica de "mejora biológica" en Los Ángeles, Estados Unidos. También conduce un pódcast titulado Optimización de la longevidad, donde comparte métodos de "biohacking" que, asegura, pueden añadir “minutos extra de vida”. En esencia, estas personas buscan "hackear" su propio cuerpo para alcanzar un estado de bienestar óptimo y expandir las capacidades humanas, logrando que su organismo funcione por encima del promedio durante más tiempo.

Kayla afirma que su objetivo no es vivir eternamente, sino "vivir tanto como mi marido, no para siempre". Su esposo, Warren Lentz, también sigue el costoso y peculiar régimen de vida que comparten. En una conversación con The Telegraph, Warren reveló que cuando conoció a Kayla, ella le solicitó análisis de salud detallados, con el objetivo de asegurarse de que sería un compañero adecuado para su estilo de vida.

La rutina de Kayla Barnes para vivir 150 años: duerme en una jaula

Kayla Barnes-Lentz enfatiza que su estilo de vida presta atención a cada detalle, incluido el cuidado del "microbioma oral". Como parte de su rutina de higiene bucal, realiza el raspado de la lengua y un "tratamiento con ozono", que consiste en enjuagarse la boca con aceite de coco.

Posteriormente, se somete a una terapia de campo electromagnético pulsado para reducir la inflamación y estimular la microcirculación. Todo esto lo completa antes de las 7 de la mañana, momento en el que, tras un entrenamiento, se toma un café enriquecido con proteínas, practica meditación y pasa por una sesión en la sauna. Además, asegura que solo consume “alimentos orgánicos y cultivados de manera regenerativa” y que su desayuno suele estar compuesto de huevos y vegetales fermentados.

Una jaula de Faraday se encarga de bloquear los campos eléctricos y electromagnéticos. Foto: Freepik

Después de completar su extensa rutina diaria, Barnes-Lentz sigue un horario estricto para la cena, que realiza puntualmente a las 17:30. Tras la comida, dedica tiempo a una segunda sesión de ejercicio antes de prepararse para dormir, generalmente antes de las 21:00.

Para sus noches de descanso, duerme en una jaula de Faraday, un recinto diseñado para bloquear campos electromagnéticos, lo cual, según ella, es fundamental para reducir la exposición a estos y asegurar un sueño reparador.