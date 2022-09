Chile: espaldarazo a Gabriel Boric a 4 días del referendo

Nueva York. EFE

El mandatario reconoce que el “no” puede imponerse en el referéndum, lo que “sería legítimo”. Pero añade que tendrá que “continuar con el mandato del pueblo porque tenemos un consenso para una nueva constitución y sobre la necesidad de actualizar los fundamentos de nuestra sociedad”.

Sobre si un rechazo al texto propuesto significaría convocar una nueva Convención Constitucional, Boric fue claro: “Es lo que como Gobierno debemos hacer. El pueblo así lo ha decidido”, dice.

La entrevista, de tono amable —es presentado en portada como “La nueva guardia”— toca multitud de temas, incluido el de una supuesta vacilación a la hora de gobernar y de enfrentarse a cuestiones como los fondos de pensiones o la seguridad, ante lo que Boric se defiende y dice que sus responsabilidades como gobernante “son muy distintas a las que fueron en otros momentos”.

“Soy presidente de todos los chilenos, así que a veces tengo que hacer cosas que me disgustan. En política, cambiar de postura no es debilidad siempre que sea coherente con tus principios (...) Me preocupa más la gente que no cambia de opinión”, dice.

Sobre el conflicto mapuche, reitera que “el estado de emergencia no es la solución. Tuvimos que aplicarlo porque los desafíos a la seguridad eran graves”.

La entrevistadora incide en sus ataques al neoliberalismo y quiere saber si se considera socialista, frente a lo cual Boric recuerda que su Gobierno “aspira a una forma de organización que vaya más allá del capitalismo”, porque las políticas neoliberales en Chile “redujeron el estado a su mínima expresión y generaron un individualismo radical”.

“Creo en la tradición liberal socialista —matiza—, pero no en un estado que controla todo como el socialismo del siglo XX, que fracasó”, proclama Boric, que no rehúye el calificativo de izquierdista.

Sobre cómo esto se refleja a nivel continental, Boric también se explaya: cita como próximos al colombiano Gustavo Petro y al brasileño Lula da Silva, pero marca claras distancias con el nicaragüense Daniel Ortega: “Soy muy crítico con las tendencias autoritarias en la izquierda continental, y eso me ha costado muchas críticas”.

Eso no significa —precisa— que apoye la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de los foros continentales, como propugna EE. UU., pues considera que “la exclusión no ha funcionado para corregir las cosas: si tenemos eventos multilaterales y solo van los que están de acuerdo, no tiene ningún sentido”, opina.

Sobre la relación de su Gobierno con las multinacionales mineras y del sector extractivo —vitales para Chile—, Boric aclara un punto fundamental: su Gobierno buscará estándares ambientales más estrictos, “pero vamos a respetar la ley, porque hay que generar certeza. No cambiamos las reglas sobre la marcha a mitad del juego”. Los materiales concretos que su Gobierno pretende regular de forma más estricta son el cobre —del que Chile es primer productor mundial—, el litio y el hidrógeno, y avanza alguna idea: “Hacer que la exportación de esas materias primas o energía esté condicionada a cambios de comportamientos de consumo en los países más desarrollados”.