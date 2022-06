María Leiva, una madre de familia de 51 años, afirma que los extraterrestres la secuestraron mientras dormía y que los moretones que tiene en el cuerpo son la prueba de ello. Añade que estas experiencias no son recientes, sino que la acompañan desde que tiene cuatro años de edad.

La mujer detalló su experiencia en un diálogo con el portal Daily Star: “Se comunican conmigo a través de mis sueños, así sé cuándo vendrán de visita. Me dejan con extraños moretones en el cuerpo”.

“Me despertaba con marcas en mi cuerpo: moretones, marcas de dedos, pinchazos en la piel y cortes también. Así es como supe que algo había sucedido en la noche”, agregó.

En ocasiones suele despertar durante la noche, pero solo porque sus visitantes se lo permiten: “A veces me despiertan las comunicaciones telepáticas entre las 2.00 y 4.00 a. m., me dicen que me despierte y vaya a la ventana porque hay algo ahí afuera”, relata.

“En las últimas dos semanas he visto dos objetos voladores, hasta tres veces en una noche”, afirma.

María dice que los extraterrestres suelen devolverla a la tierra en lugares extraños y que en una ocasión incluso tuvo que tomar un taxi para volver a su domicilio.

“Tuve que tomar un taxi y ni siquiera tenía las llaves de mi casa, así que tuve que llamar a la puerta. Mi papá respondió y estaba desconcertado por lo que había sucedido”, comentó.

María se crio en Colombia, pero actualmente vive en Ramsgate, una localidad costera inglesa en el distrito de Thanet, al oeste del condado de Kent.

Ella cuenta que vio a los alienígenas cuando vivía en Barcelona. “Un día, cuando estaba lavando los platos, vi lo que solo puedo decir que era una figura translúcida tipo agua junto a un árbol”, relata.

Las ilustraciones de María que retratan a los alienigenas que ha visto hasta ahora.

María tiene algunas ilustraciones sobre como lucen estos visitantes del espacio exterior, desde aquellos que tienen forma líquida y los que parecen humanos con “ojos almendrados más grandes”.