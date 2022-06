Daniel Jadue: “Una constituyente de plenos poderes siempre será lo más propicio”

A pocos meses de que los chilenos acepten o rechacen una nueva constitución, el camino hacia esa recta final va tornándose más polarizado —entre los temores de la derecha y la esperanza de la izquierda ante los cambios en temas políticos, económicos, sociales y ambientales que traería la nueva carta magna—.

En medio de este contexto, se desarrolla el gobierno de Gabriel Boric que no pasa por su mejor momento en los índices de popularidad, con más del 50% de desaprobación, según algunas encuestas locales. Criticado, en parte, por la militarización en las zonas de conflicto en el sur de Chile, donde las comunidades indígenas reclaman la devolución de sus territorios y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.

Oscar Daniel Jadue Jadue, político chileno del Partido Comunista de Chile (PCCh), parte de la coalición del actual gobierno, y alcalde de la comuna de Recoleta, ubicada en el sector norte de la ciudad de Santiago, capital del país, conversó con La República para conocer un poco más sobre el proceso constituyente y los primeros meses de Boric.

Una nueva constitución

¿Cuál es la importancia de una nueva constitución en Chile?

La Constitución que tenemos solo ha servido para ir acrecentando las diferencias sociales. A diferencia de lo que dicen los defensores del modelo, que la única manera de salir de la pobreza es trabajando, en nuestro país más del 50% de los que hoy en día están bajo la línea de la pobreza tienen trabajo de jornada completa. Por lo tanto, trabajar toda la vida en Chile no te asegura salir de la pobreza, sino, casi te condena a vivir en ella, para una parte importante de la población.

Esto ha ido generando un descrédito sistemático a lo largo de los últimos 30 años, tanto para el sistema político como para el modelo que se ha implementado en Chile.

Sin embargo, el apoyo popular a una nueva constitución ha ido bajando. ¿A qué se debe esto?

No concuerdo con el diagnóstico que han querido instalar algunas encuestadoras, que se vienen equivocando hace mucho tiempo y con mucho interés. Lo que está pasando es que ha habido una campaña muy furiosa de un conjunto de medios de comunicación, ligados a la extrema derecha, por desprestigiar el funcionamiento de la Convención Constitucional y eso ha afectado su imagen, pero no se ha discutido el contenido, que recién ha estado listo hace unos días.

Puedo asegurar que, el 4 de septiembre, más del 58% de los chilenos va a votar con una contundente señal en la aprobación de una nueva constitución.

De ser rechazada esa nueva constitución, ¿el Partido Comunista de Chile, parte del Gobierno, ha pensado en otra vía?

Hoy día no hay tercera vía posible. En el primer plebiscito, el 80% de la población definió que quería una nueva constitución y ningún resultado del 4 de septiembre podría borrar ese hecho, de que la gran mayoría de chilenos quiere eso (una nueva carta magna). Por lo tanto, si este camino fracasara, habría que buscar una ruta alternativa de cambio constitucional y, para el Partido Comunista, lo más propicio siempre será una asamblea constituyente de plenos poderes.

Primeros tres meses de Gabriel Boric

¿Qué opinión tiene acerca de los primeros tres meses de Gabriel Boric como presidente?

Estos primeros meses son un tiempo demasiado corto como para hacer una evaluación. Recibimos un país quebrado, con un manejo pésimo en términos de la pandemia e inseguridad. Se han empezado a ser avances importantes, como el acuerdo que ha hecho el Gobierno de Gabriel con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para hacer el incremento del salario mínimo más grande en los últimos 25 años. El Gobierno tiene que terminar el periodo de instalación y seguir con el cumplimiento del programa por el que la gente votó mayoritariamente por él.

¿Cómo le parece que Gabriel Boric ha tratado el tema indígena?

El Gobierno ha tenido que aumentar los fondos destinados a la compra de tierra para restituírsela y devolvérsela al pueblo mapuche. Ha puesto, además, a disposición una batería de medidas y proyectos para financiar mejoras de la calidad de vida, pero esto va a tomar su tiempo. Mientras ese tiempo llega, se han tomado decisiones que yo puedo no compartir del todo, como la aprobación de estados de excepción que implica presencia militar en las carreteras y que esperamos sean solo por un tiempo muy determinado.

Comunismo en el Perú

¿Qué percepción tiene del comunismo en el Perú?

Me ha llamado la atención el fraccionamiento que tienen los partidos que conforman lo que podríamos definir como el comunismo en el Perú. Lo que da cuenta de un proceso complejo, en donde el comunismo y parte de la izquierda pierden su capacidad de procesar democráticamente sus diferencias. Los comunistas creemos en la libertad de la discusión, pero en la completa unidad de la acción, y eso requiere mayores esfuerzos para poder convertirse en una alternativa que pueda representar los intereses de las mayorías.

¿Qué piensa acerca de una nueva constitución para el Perú?

Tengo mucho respeto con la institucionalidad de todos los países, no obstante, me atrevo a decir que, si Perú ha tenido que cambiar varias veces de presidente, durante un periodo presidencial, no es porque el modelo se sostenga y de respuestas para los problemas de la ciudadanía. En una situación en donde el desprestigio del sistema político ha entrado en un descrédito, tal parece que es sumamente razonable devolverle el poder al soberano, que es el pueblo.