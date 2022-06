Gustavo Petro recibe las primeras adhesiones desde el centro

Bogotá. Agencias.

El exministro de Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo, quien se presentó a la vicepresidencia como fórmula del candidato de centro Sergio Fajardo el pasado domingo, se adhirió este martes a la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que disputará la Presidencia de Colombia con el populista Rodolfo Hernández en segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Tras conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Coalición Centro Esperanza, liderada por Fajardo, que quedó tercero, dejó en libertad a sus miembros para elegir entre Petro, candidato de izquierdas, y Hernández, un empresario constructor millonario con ideas populistas.

Petro fue el más votado el domingo con 8.527.768 votos, (40,32 %), y tendrá que definir la Presidencia con Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recibió 5.953.209 (28,15 %).

Esta es la primera adhesión que recibe el Pacto Histórico para la segunda vuelta, una carrera de tres semanas en la que las alianzas serán fundamentales para definir el nombre del que ocupará la Casa de Nariño en reemplazo del actual presidente Iván Duque.

El populista Rodolfo Hernández, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, fue la gran sorpresa de los comicios. Foto: EFE

No irá a debates

Por su parte, el candidato sorpresa, Rodolfo Hernández, decidió mantener su postura de no asistir a debates y reafirmar que todas sus propuestas las dará a conocer directamente con la gente. “A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, explicó en la emisora Blu Radio.

Vale mencionar que antes de la primera vuelta, el candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción ya había dejado clara su postura de no asistir a debates. “El verdadero debate definitivo no es entre 4 candidatos sino entre todos los colombianos alrededor del país”, dijo en su momento.

“La prioridad en Colombia no puede ser este show de candidatos destruyéndose entre sí para ganar votos: la prioridad debe ser que la gente mejore su vida”, agregó.

El dato

Habla Petro. El candidato izquierdista conoce desde hace años a Murillo sobre todo en su gestión medioambiental y destacó el conocimiento de la política de EE. UU. Reiteró que si llega a la presidencia uno de sus primeros actos será suspender el fracking.