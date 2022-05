Conductor atropelló a ladrones que le robaron reloj de 10.000 dólares

El robo se produjo en Chapinero, localidad número dos de Bogotá, en Colombia. Los criminales amenazaron al conductor con un revólver para arrebatarle sus pertenencias, cuyo valor comercial total ascendía a 12.000 dólares; no obstante, fueron detenidos en su huida luego de que la víctima los arrollara.

Los hechos tomaron lugar en la carretera 5 con calle 71, al norte de Bogotá, donde un vehículo particular con dos ocupantes fue intervenido por los criminales mientras esperaba que el semáforo cambie a verde para avanzar. Los dos delincuentes, que se encontraban montados en una motocicleta, apuntaron a sus víctimas con un revólver y les quitaron un reloj de 10.000 dólares, dos celulares y una cadena de oro.

A pesar de haber conseguido lo que buscaban, los delincuentes le dispararon al conductor dos veces, lo que habría provocado que el sujeto decidiera arrollarlos.

“Les entregué todo, y después me dijeron que arrancara. Ellos siguieron por el lado derecho, me dispararon, no sabía si era un arma real o una de fogueo. Yo sentí el disparo y en ese momento decidí embestirlos para detener los disparos. Ahí los arrollé contra una camioneta que estaba en frente”, relató el conductor del vehículo al portal “Citynoticias”

Según los testimonios de las víctimas, los criminales pudieron saltar de la moto antes del choque, por lo que intentaron huir. Sin embargo, dos cuadras más adelante, fueron intervenidos por algunos peatones y por la Policía, que ya había llegado al lugar de los hechos.

“Son de Medellín estos dos sujetos, tienen antecedentes como hurto agravado y calificado, también tienen antecedentes por porte de estupefacientes, cuyos procesos están en la ciudad de Medellín”, añadió el teniente coronel Jeison López, comandante de estación de la Policía de Chapinero.