Javier Milei confiado: “Si entro a la segunda vuelta, soy el próximo presidente de Argentina”

El próximo año hay elecciones presidenciales en Argentina y ya el ambiente se calienta poco a poco. Esta semana, la oposición ha presentado divisiones, particularmente entre la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) y el líder del partido La Libertad Avanza, Javier Milei.

JxC, el principal frente de oposición política en Argentina, acusó el miércoles al líder de ultraderecha de intentar dividir la coalición. Y, este sábado 30 de abril, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires respondió en radio Mitre.

“Lo que hizo más la carta fue mostrar, en primer lugar, la debilidad de Juntos por el Cambio, que se mostró como un frente muy muy débil. Deja en evidencia que no está en condiciones de ser Gobierno. Si una persona puede quebrarlos, lo que quiere decirle es que son muy débiles, o yo tengo un poder descomunal del que no estaba enterado”, dijo.

Milei se refirió a un comunicado en el cual JxC habló puntualmente de él y se reivindicó como “el cambio sin anarquía”.

“Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, aseguró la coalición; que integra, entre otros, el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Como Juntos por el Cambio sostuvo que Milei es “funcional oficialismo”, el legislador contestó que es grave ese juicio: “Hay una contradicción: si estoy dentro, soy bueno; si estoy fuera, soy el enemigo. No quieren que compita”.

“Quieren sacarme de la competencia, me quieren fuera del sistema. No aceptan las reglas de la democracia. El único competidor son ellos; y si no sos el enemigo. Es un esquema muy propio de sistemas nada felices”, añadió.

Milei afirmó que la posición de JxC “es la respuesta ante el crecimiento de la Libertad Avanza” y se mostró seguro de sus posibilidades presidenciales.

“Si entro a la segunda vuelta, soy el próximo presidente de la Argentina”, subrayó el controvertido economista, quien durante su campaña lanzó polémicas propuestas, como eliminar el Banco Central.

En redes sociales, Milei ya había respondido que su partido nunca podría ser parte de “un espacio que ha sido corresponsable del fracaso” de Argentina, pero dejó abierta la invitación para que se sumen a su fuerza política aquellos que compartan sus ideas.

Según Milei, hoy gobiernan el país Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC”.

Con información de EFE