Unión Europea excluye a bancos rusos del SWIFT

Bruselas. EFE

La Unión Europea alcanzó este domingo un acuerdo político para excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos interbancarios SWIFT y formalizó la paralización de las transacciones con el Banco Central de Rusia, un golpe sin precedentes a la economía del país en respuesta a la invasión de Ucrania.

“Hemos alcanzado un acuerdo para sacar de SWIFT a ciertos bancos rusos e imponer medidas restrictivas que paralizarán los activos del Banco Central ruso”, dijo el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa.

Mientras que el bloqueo a las transacciones con el Banco Central ruso entrará en vigor en el momento en el que se publique la medida en el “Diario Oficial” de la UE, la exclusión de las entidades rusas de SWIFT requiere aún un trámite legal más, previsto de manera inminente.

“Las sanciones financieras de la Unión Europea golpean el corazón de la máquina de guerra del Kremlin. Limitan la habilidad de Putin de financiar su agresiva guerra contra Ucrania. Prohíben todas las transacciones con el Banco Central de Rusia y mañana continuaremos con SWIFT”, había avanzado en redes sociales el vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis.

Fuentes europeas destacaron que uno de los puntos fuertes de la exclusión de los bancos rusos de SWIFT reside en que se trata de una medida coordinada con los socios del G7, por lo que golpeará las reservas rusas en otras monedas que no sean el euro, como el dólar o la libra.

“Rusia ha hecho mucho ruido sobre el aumento de sus reservas en dólares. Pero si no tienen acceso a los mercados internacionales, entonces no pueden convertir sus reservas en bonos de oro, etc., para estabilizar la moneda. Y ahí es donde viene la magnitud del impacto”, recalcaron.

La clave

Bancos afectados. Sberbank, Vneshtorgbank (VTB), Gazprombank, Russian Agricultural Bank (VEB), Alfa Bank y Bank Otkritie.