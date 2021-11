“La mayoría quiere medidas más extremas”: ómicron coincide con ansias de frenar la COVID-19

Los datos son demoledores: apenas tres de cada 100 personas han sido completamente vacunadas contra la COVID-19 en los países más pobres del mundo, según un recuento de la Universidad de Oxford. Especialistas ya alertaban que esta desigualdad podría generar variantes más fuertes y ahora se afronta la ómicron.

Esta modalidad, considerada “preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue detectada el 24 de noviembre en Sudáfrica. Y precisamente en el continente africano está la mayor inquietud, dado que solo se ha inmunizado al 7% de su población.

Pese a que Sudáfrica lo considera un “pánico innecesario”, como afirmó Angelique Coetzee —una de las descubridoras de la variante ómicron y presidenta de la Asociación Médica sudafricana—, varios países han tomado medidas inmediatas.

En América y mayormente en Europa, donde prohibieron vuelos provenientes de Sudáfrica y otras naciones del continente, las acciones han sido veloces, pero insuficientes, de acuerdo a especialistas.

Informaciones sobre la variante ómicron del coronavirus. Infografía: AFP

“La reacción en la mayoría de los sitios me parece tímida. Se han prohibido viajar de algunos sitios de Sudáfrica, pero ya se ha confirmado que esta variante está en Europa en varios países”, apuntó José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Boulder (Colorado, Estados Unidos), en declaraciones a La República.

Este domingo 28 de noviembre se confirmaron además los primeros casos en América de la modalidad, previamente denominada B.1.1.529, y se trata de dos personas que arribaron a Canadá provenientes de Nigeria.

“Tal vez se deberían anunciar medidas más drásticas”, aseguró Jiménez, quien advirtió que en semanas o un mes “si no has tomado medidas drásticas, la variante ya está en todas partes, como pasó con delta y otras”.

El caso de Alemania

Alemania es una de las naciones europeas donde ya tienen positivos de ómicron. Empero, a diferencia de otras, tiene la particularidad de que ya atravesaba una dura etapa en la pandemia de coronavirus.

Mariana Llanos, doctora por la Universidad de Oxford, reside en Alemania y atendió a este diario para explicar cuál es el ambiente actual.

“La preocupación es el avance extraordinario o exponencial de la COVID-19″, aclaró Llanos. “La gran preocupación de Alemania todavía es la delta, la ómicron es nueva y hay pocos casos, o sea, preocupación no inmediata”, añadió.

Alemania padece una vez más por los contagios de coronavirus. Foto: AFP

En Alemania, donde registraron 44.401 positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad anunció que “todas las personas que en los últimos 14 días hayan estado en Sudáfrica deberían reducir inmediatamente sus contactos, someterse a un test PCR, revelar su historial de viaje y ponerse de inmediato en contacto con el departamento de salud (más cercano)”.

“La mayoría quiere medidas más extremas que las actuales”, aseguró Llanos y lo basó en un sondeo reciente de Polít Barometrr, que muestra que un 49% de la ciudadanía desea más acciones para contener el SARS-CoV-2.

La semana pasada, una encuesta del instituto demoscópico INSA, encargada por el dominical Bild am Sonntag, confirmó que la población está a favor de la vacunación obligatoria. Hasta un 52% se mostró de acuerdo con esta opción.

Cerca del 54% de la población mundial recibió al menos una dosis de alguna vacuna contra la COVID-19, de acuerdo a Our World in Data. Algunas de las naciones más avanzadas en la materia, como Israel —donde también hay contagios de ómicron—, ordenaron cambios urgentes.

Ahora está prohibida la entrada de personas extranjeras y el Gobierno judío dispuso la obligación a sus connacionales que vuelven, incluso vacunados, a someterse a un test PCR y guardar tres días de cuarentena. Si no han recibido dosis, serían siete días.

“Mientras tanto, la vacunación va avanzando, pero lentamente, no como se hizo en Israel, por eso el temor en Alemania, porque las unidades intensivas se llenan antes de terminar de vacunar”, indicó la doctora, de nacionalidad argentina.

A casi dos años de que China hallara la primera infección del virus, el mundo toma medidas lo más pronto posible para evitar una recaída en la pandemia. Este lunes se espera que el G7 se reúna para abordar esta nueva crisis sanitaria.