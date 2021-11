Alemania no descarta volver al confinamiento total ante contagios masivos de coronavirus

El Gobierno alemán en funciones y el Instituto Robert Koch (RKI) de virología alertaron este jueves 19 de noviembre de la situación extrema en la que se encuentra Alemania, con picos consecutivos de nuevos contagios e incidencias y el consecuente riesgo de saturación de los hospitales.

“La situación es grave, más grave que hace una semana”, expresó el titular de Sanidad en funciones, Jens Spahn, mientras el presidente del RKI, Lothar Wieler, afirmó que “ toda Alemania es un único gran brote ”.

En una rueda de prensa conjunta, Spahn señaló que solo en las últimas cuatro semanas la incidencia se ha quintuplicado y se han registrado sucesivos máximos, con cifras en consecuencia “tristemente elevadas” de hospitalizaciones y muertos.

“La realidad es que solo con vacunas y dosis de refuerzo no podremos romper a corto plazo la cuarta ola, y por lo tanto hacen falta medidas para la reducción de contactos”, explicó.

Alemania se encuentra en el peor momento de la pandemia debido a la variante Delta y a la tasa insuficiente de vacunación, con un 67,9% de la población con la pauta completa, lo cual “es duro, duele y es frustrante”, porque todos esperaban otro invierno precisamente gracias a las vacunas, contó.

Wieler, por su parte, subrayó que la cifra de casos activos supera el medio millón y la incidencia acumulada en siete días, los 300 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, 340,7, según cifras actualizadas.

Advirtió que la situación va a empeorar, por lo que llamó a actuar y no perder más tiempo y, sobre todo, a implementar de manera consecuente las normas acordadas. “Una regla que no se cumple, no tiene ningún sentido y luego se sugiere además que no es efectiva”, criticó.

Se refirió, además, a los topes en la tasa de hospitalización acordados ayer por el Gobierno central y los estados federados a partir del cual se introducirán restricciones graduales y a escala regional.

Así, donde la tasa de hospitalización supere los 3 por cada 100.000 habitantes en siete días, solo las personas vacunadas o sanadas podrán acceder a bares, restaurantes, otros espacios públicos cerrados.

Si el índice alcanza los 6, las personas inmunizadas deberán presentar además un test negativo y si se supera el umbral de los 9, podrá incluso decidirse un cierre de la vida pública.

No obstante, esta norma, en la situación actual, ya no alcanza, indicó Wieler, quien volvió a abogar por cancelar eventos de grandes dimensiones, cerrar lugares de contagios masivos como clubes y bares y reducir los contactos privados.

Spahn, por su parte, recomendó no descartar ninguna opción al ser preguntado sobre un nuevo confinamiento total, aunque subrayó que el esfuerzo debería centrarse en no llegar a esa situación.

Precisamente, un asunto que evidencia la difícil situación es la necesidad del traslado de pacientes dentro de una misma región sanitaria de las cinco en las que se divide Alemania, alertó Spahn, quien no descartó que se tenga que derivar enfermos a otras regiones e incluso a países vecinos.

El problema, agregó, es que todavía no se ha alcanzado el pico y que incluso, si hoy ya no se contagiara ninguna persona más, la cifra de pacientes en las UCI seguirá en crecimiento.