Adolescente muere por COVID-19 el mismo día que debía vacunarse

Jorja Halliday era una adolescente de 15 años que vivía en Portsmouth (Reino Unido) hasta la semana pasada, cuando enfermó de COVID-19 y tuvo que ser trasladada al hospital Queen Alexandra. La joven murió en el nosocomio tras haber dado positivo en la prueba de descarte cuatro días antes. Su familia relató al diario The Guardian que el mismo día de su deceso estaba programada su vacuna contra el coronavirus.

Tracey Halliday (40), madre de la menor, señaló que era una adolescente que gustaba de salir con sus amigos, practicaba kickboxing y era aspirante a ser músico. Además, detalló que su hija no tenía problemas de salud subyacentes.

“Ella era muy activa, le gustaba salir y pasar tiempo con sus amigos y le encantaba pasar tiempo con sus hermanos”, precisó. La joven solo había desarrollado síntomas similares a los de la gripe antes de someterse a una prueba PCR que daría resultado positivo y posteriormente pasaría al aislamiento en su casa.

“Es desgarrador, porque tus hijos siempre están destinados a sobrevivirte y eso es lo único que no puedo superar” , comentó la mujer.

Tracey Halliday mencionó que su hija era muy activa y amaba passer tiempo son su familia y amigos. Foto: familia Halliday

El pasado domingo, Jorja Halliday presentó mucha dificultad para comer y al día siguiente ya no podía hacerlo debido al dolor de garganta. Frente a ello, un médico le recetó antibióticos; sin embargo, empeoró y tuvo que ser atendida por otro especialista, quien afirmó que su frecuencia cardiaca era el doble de lo normal. En ese momento decidieron trasladarla al hospital.

“Estuve con ella todo el tiempo. Intentaron ponerla en un ventilador para que su cuerpo tuviera la oportunidad de recuperarse. Su frecuencia cardiaca no se estabilizó. Su corazón no pudo soportar la tensión. Trabajaron tan bien como creo que pudieron médicamente, pero no pudieron salvarla”, precisó su madre.

Los resultados preliminares del médico forense del hospital indicaron que la adolescente tenía miocarditis covid, una inflamación del corazón causada por el coronavirus. La mujer comentó que su hija ya había sido programada para recibir la vacuna contra la COVID-19, pero dio positivo unos días antes, por lo que planeó ser inoculada cuando terminara el periodo de aislamiento. Sin embargo, falleció el martes, el mismo día que estaba programada para recibir su primera dosis.

“Ella tuvo la mejor atención, sé que hicieron todo lo posible para salvarla”, concluyó la madre.