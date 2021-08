Afganistán EN VIVO: explosión en el exterior del aeropuerto de Kabul deja “número desconocido” de víctimas

Una explosión se ha registrado este jueves a las afueras del aeropuerto de Kabul, según ha confirmado el Pentágono. El portavoz de la institución estadounidense, John Kirby, ha explicado en Twitter que de momento se desconoce el número de víctimas.

Según Reuters, fuentes oficiales del Gobierno han informado de que se puede tratar de un ataque suicida, aunque las mismas fuentes aclaran que todavía es pronto para determinarlo y que la investigación no ha acabado.

El estallido se ha producido el mismo día en el que al menos cinco países europeos (Polonia, Hungría, Países Bajos y Bélgica) han dado por terminada la evacuación de personas desde Afganistán.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.