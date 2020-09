Acusan a Trump de pagar solo $750 en impuestos federales durante su primer año en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, año en que ganó las elecciones presidenciales. Además, durante su primer año en la Casa Blanca, el presidente estadounidense desembolsó la misma cantidad, que es muy pequeña comparada con la fortuna que se cree que ha amasado en sus negocios inmobiliarios.

Así lo ha revelado una investigación del diario The New York Times publicada este domingo 27 de septiembre sobre más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario. El medio también desveló deudas que el mandatario tiene vencidas y que ascienden a cientos de millones de dólares.

PUEDES VER El hombre equivocado en la Casa Blanca

“No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, escribe el NYT. Inmediatamente, el republicano Donald Trump desmintió lo publicado por el diario neoyorquino.

“Son informaciones falsas, totalmente inventadas. He pagado muchos impuestos sobre la renta al estado de Nueva York, (que) cobra muchos impuestos", afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Las declaraciones de impuestos de Trump están en el centro de una batalla legal, ya que el exmagnate inmobiliario siempre se ha negado a publicarlas como suele hacer el presidente de Estados Unidos .

“The New York Times ha obtenido información fiscal durante más de veinte años sobre el señor Trump y los cientos de empresas que componen su grupo, incluida información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo. Esto no incluye sus declaraciones de ingresos personales de 2018 y 2019”, dice el diario, que promete nuevas revelaciones en los próximos días.

PUEDES VER Trump exige que Biden pase por una prueba antidopaje ante primer debate

A diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1970, Donald Trump, cuyo grupo familiar no cotiza en bolsa y quien ha hecho de su fortuna un argumento de campaña, se niega a publicar sus declaraciones de impuestos y tiene abierta una batalla legal por evitar que se divulguen.

Su falta de transparencia da pie a especulaciones sobre el volumen de su riqueza y posibles conflictos de intereses. Actualmente, según el diario, las finanzas del jefe de Estado están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente.

Trump también tiene pendiente desde hace una década una batalla con el IRS, que ha cuestionado la legitimidad de un reembolso de 72,9 millones de dólares que Trump reclamó a esa institución después de haber declarado enormes pérdidas.

En respuesta a las averiguaciones del diario, uno de los abogados de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos” y reclamó a The New York Times la entrega de los documentos en los que se basa el artículo, algo a lo que se negó el diario.

Donald Trump, últimas noticias: