Ocho condados de EE. UU. en cuarentena por mosca linterna manchada: La plaga invasora de Asia

🚨ALERTA🚨 . 8 condados de NJ bajo alerta: La mosca linterna manchada está causando preocupaciones importantes en el área de los tres estados. Las autoridades dicen que se encontró uno en Staten Island en la reserva del parque estatal Clay Pit Ponds. La plaga invasora de Asia se alimenta de más de 70 tipos de plantas. Ocho condados de Nueva Jersey se encuentran bajo la llamada "cuarentena" debido a los insectos. Eso significa que cualquier persona que salga de esos condados debe realizar inspecciones rápidas para asegurarse de que uno no esté tomando un viaje en su automóvil. #ArletteNews . Vía ABC7