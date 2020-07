“No sentí nada”: Bolsonaro pasea en moto y va a tiendas tras vencer la COVID-19

El presidente Jair Bolsonaro dio un paseo por Brasilia y se reencontró con simpatizantes tras anunciar, este sábado 25 de julio, que dio negativo al nuevo coronavirus, después de permanecer confinado desde casi tres semanas.

Bolsonaro hizo el anuncio tras someterse a un nuevo test: “RT-PCR para SARS-CoV-2: negativo. Buenos días a todos”, escribió en sus redes sociales, junto a una foto suya sonriendo y sosteniendo una caja de hidroxicloroquina durante su desayuno.

El gobernante de 65 años no precisó cuándo fue realizado el examen de PCR, que detecta el virus mediante análisis de las secreciones nasales.

Tras el anuncio, la mañana sabatina, Jair Bolsonaro salió a pasear en motocicleta por Brasilia y visitó algunos locales comerciales, lo que produjo pequeñas aglomeraciones de personas que se acercaron a saludarlo.

“No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hacía el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, dijo el gobernante a sus simpatizantes, según videos reproducidos en los medios.

A su retorno a la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, el mandatario —usando mascarilla, pero sin conservar la distancia recomendada— aprovechó para tomarse fotos con una veintena de seguidores, quienes lo felicitaron por su recuperación.

Bolsonaro califica como “horrible” su cuarentena

El mandatario, que ha calificado de “gripecita” al coronavirus, aseguró que poco después de su diagnóstico comenzó a tomar hidroxicloroquina, medicamento que defiende para tratar el coronavirus, pero cuya eficacia no está comprobada científicamente.

“Me siento muy bien”, aunque “un poco agobiado de estar encerrado en una sala”, dijo a través de Facebook Live. Jair Bolsonaro llegó a decir que el confinamiento era “horrible” y no lo soportaba más.

Escéptico del distanciamiento social recomendado por expertos y aplicado en varios estados, el presidente permaneció unos 20 días gobernando desde el Palacio de Alvorada. En ese periodo se sometió a otros tres exámenes para la COVID-19 que dieron positivo.

Pese a tener que cumplir un confinamiento, el presidente fue visto el jueves paseando en moto y conversando sin mascarilla con barrenderos en la parte externa de su residencia oficial, según fotografías que circularon en los medios brasileños.

Bolsonaro también daba breves paseos en los jardines de Alvorada y cada tarde saludaba a simpatizantes que llegan al palacio para expresar su apoyo. Siempre separado de ellos por un estanque de agua.

Bolsonaro aumenta su popularidad en Brasil

Brasil es el país más afectado por el coronavirus en América Latina y el segundo en el mundo, con 2,3 millones de personas contagiadas y más de 85.000 fallecidas, según las últimas cifras oficiales.

Pese a su controvertida gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil, un sondeo publicado el viernes por el semanario Veja colocó a Jair Bolsonaro a la cabeza de la primera vuelta de unos hipotéticos comicios presidenciales, con 27,5 % a 30,7 % de intenciones de voto, según los escenarios.

En otro estudio, publicado el jueves por el portal especializado Poder360, un 43 % aprueba la labor del gobierno, frente a un 40 % hace dos semanas. Y el índice de desaprobación se redujo ligeramente, de 47 % a 46 %.

El mandatario criticó los “efectos colaterales” de las medidas de confinamiento, advirtiendo que estos podrían resultar “peor que la enfermedad”, a causa del agravamiento del desempleo.