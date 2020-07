Mujer en Rusia contrajo matrimonio con su exhijastro que crió desde los siete años

View this post on Instagram

Представьте , что здесь очень интересный пост. С лёгкими нотками юмора. Немного сарказма. Много смайликов. Вы читаете его с улыбкой и пишите какие-то комментарии по тему. Я их лайкаю. Иногда вступаю в дискуссии. ( надеюсь, что ваше воображение очень богатое, так как мой беременный мозг покинул меня сегодня и только легкие порывы сквозняка проходят через уши, поэтому просто фото. Но вы уж постарайтесь: поддержите. Тема же серьёзная. Включите фантазию 😅сегодня, так сказать, у вас сочинение на свободную тему или «как я провёл лето»😅)