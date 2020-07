Científicos huyeron de China y ahora revelan datos sobre la COVID-19, afirma Steve Bannon

Los expertos del laboratorio de Wuhan (China), ciudad donde se originó el nuevo coronavirus, han desertado y ahora aportan datos sobre el SARS-CoV-2 a la inteligencia occidental, aseguró Steve Bannon, el ex estratega principal de la campaña presidencial de Donald Trump.

Entrevistado el sábado 11 de julio por el medio británico Daily Mail el gurú de los movimientos nacionalistas en Estados Unidos y Europa reveló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) avanza en una investigación sobre la COVID-19.

Sostuvo que los espías estaban construyendo un caso contra China sobre la base de que la pandemia fue provocada por una filtración del Instituto de Virología en Wuhan y su encubrimiento ulterior fue un “asesinato premeditado”.

“Sé que algunos desertores están trabajando con el FBI para tratar de clarificar lo que sucedió” en el Instituto de Virología en Wuhan, que en su opinión fue “horriblemente dirigido y terriblemente mal gestionado”.

Bannon, de 66 años, tiene estrechos vínculos con la Administración Trump a pesar de que se separó de manera oficial. “Creo que la gente se va a sorprender”, afirmó en referencia a la información manejada por las autoridades estadounidenses.

“No están hablando con los medios de comunicación todavía, pero hay gente del laboratorio de Wuhan y otros laboratorios que han llegado a Occidente y están entregando pruebas de la culpabilidad del Partido Comunista Chino”, subrayó.

El exfuncionario, quien formó parte del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, también desveló que tanto Estados Unidos como países europeos, por ejemplo Reino Unido, piensan que el coronavirus se propagó como resultado de un accidente.

Su hipótesis es que el suceso se efectuó mientras los expertos chinos realizaban experimentos para desarrollas vacunas y fármacos terapéuticos para tratar los virus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS); considerado primo-hermano del SARS-CoV-2.

“Creo que tienen inteligencia electrónica, y que han hecho un inventario completo de quién ha proporcionado acceso a ese laboratorio. Tienen pruebas muy convincentes”, añadió Bannon.

Cronología sobre las grandes epidemias y pandemias de la historia. Infografía: AFP

Incluso detalló que Estados Unidos, junto con los servicios de Seguridad (MI5) e Inteligencia Secreta (MI6), "están tratando de construir un caso legal muy completo, que puede tomar mucho tiempo".

“Estos tipos estaban haciendo experimentos para los que no estaban totalmente autorizados o no sabían lo que estaban haciendo y que de alguna manera, ya sea por un error involuntario o por un técnico de laboratorio, una de estas cosas salió de allí. No es tan difícil que estos virus se fuguen. Por eso estos laboratorios son tan peligrosos”, dijo.

Las autoridades del laboratorio de Wuhan han negado en reiteradas ocasiones estas acusaciones. Hace unos días el director indicó que “ni un mosquito puede colarse”.