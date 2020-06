Argentina: asesinó a golpes a un hombre, fue encarcelado y quedó libre cinco días después

Un sujeto de Florencio Varela (Argentina) que asesinó a golpes al ex novio de su pareja cuando este fue a buscar a su hija para pasar el Día del Padre, quedó libre por decisión de la justicia local tras pasar solo cinco días encerrado. El juez que revisa el caso consideró que el asesino no tenía intenciones de matar a su víctima, ante la incredulidad de los familiares del segundo.

Facundo Gabriel Fernández, de 27 años, fue detenido y encarcelado luego de causar la muerte de Leandro Raúl Mendoza tras una discusión ocurrida el sábado 20 de mayo. El agredido no resistió sus heridas y falleció a la mañana siguiente del ataque.

No obstante, el juez de Instrucción No. 5, Julián Busteros, indicó que el asesino no quiso matar a Mendoza, sino hacerle daño, y cambió la calificación del hecho de “homicidio simple” (que puede acarrear penas de entre 8 a 25 años de cárcel) a “homicidio preterintencional” (castigado con entre 1 y 6 años). El sujeto quedó libre el jueves 25.

Sebastián, hermano de la víctima, quedó indignado con el veredicto. “En este país matás a una persona y a los tres días quedás libre. Es como si hubieses robado una fruta”, manifestó al diario Clarín de Argentina.

“Viendo las lesiones que tenía, es imposible que a mi hermano no lo haya querido matar”, aseguró el pariente del fallecido, y agregó que el hecho se registró “en una calle de tierra, así que si se cayó y se golpeó eso no le pudo haber causado la muerte”.

“Es muy raro todo”, dijo Sebastián, aunque puntualizó que “esto no se va a quedar así”. La familia de la víctima realizará una marcha pacífica el martes por la mañana, según informó el citado diario de Argentina.