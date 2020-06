México: maestra recorre zonas alejadas con “aula rodante” para dar clases a niños sin internet

La imagen de una maestra dando clases a uno de sus alumnos en la parte trasera de su camioneta, que convirtió en un “aula móvil”, ha conmocionado a los pobladores de Apaseo el Grande en Guanajuato, México.

Debido a la crisis sanitaria que existe a causa de la COVID-19, misma que azota tierras mexicanas desde el pasado 27 de febrero, las clases presenciales en todos los niveles educativos fueron algunas de las primeras actividades suspendidas. Ello con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad que ha dejado 18.310 muertos y 155.000 infectados en ese país, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de que millones de alumnos han visto interrumpido su proceso de aprendizaje, las alternativas de Aprende en Casa han sido un método accesible y efectivo para la mayoría. Sin embargo, hay un sector de la población considerada vulnerable que no tiene acceso a las nuevas tecnologías.

Nay condicionó el vehículo y colocó una mesa y dos sillas para dar clases a un solo alumno. (Captura: Noticieros Televisa)

Ante ello y para no perjudicar el año escolar en curso, la docente de educación especial, conocida como Nay, no quiso que sus alumnos de escasos recursos económicos, que no cuentan con la tecnología ni acceso a internet, salgan afectados por el nuevo sistema online, según informó Televisa.

Nay convirtió la tolva de su camioneta roja en un aula rodante, donde imparte clases a los escolares de nivel primario, pero con las medidas de salubridad establecidas por el sector salud. A través de cuentas de redes sociales se publicó la imagen de la profesora dando clases a sus alumnos.

La pedagoga acondicionó el vehículo y colocó una mesa y dos sillas para dar clases a un solo alumno, ambos usando sus respectivos cubrebocas. Nay respeta las medidas sanitarias y acude casa por casa para enseñar a cada uno de sus alumnos.

Las imágenes de la maestra han recibido una gran cantidad de comentarios y reacciones favorables hacia la profesora y el empeño que pone para seguir trabajando en medio de la pandemia.