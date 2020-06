Brasil bate récord de muertes por COVID-19 y Bolsonaro afirma que “es el destino de todos”

Brasil registró este martes un nuevo récord de muertes por coronavirus en un solo día, contabilizando 1.262 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, su mayor cifra de decesos desde que comenzó la pandemia, lo que incrementa el número total de víctimas a 31.199.

El Ministerio de Salud de Brasil informó que este 2 de junio el país registró 28.936 nuevos casos confirmados de COVID-19, elevando la cifra total a 555.383. Asimismo, reportó que 223,638 personas ya han logrado superar la enfermedad, mientras que 300.546 aún se encuentran en seguimiento médico.

Ante esta situación, el presidente Jair Bolsonaro declaró a su salida del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia en Brasilia, que lamenta todas esas muertes, pero afirmó que ese “es el destino de todo el mundo”.

El mandatario de ultraderecha respondió así a una partidaria que, mencionando pasajes de la Biblia, le pidió que brindará “una palabra de conforto en este momento” a los familiares de las víctimas que fallecieron por el nuevo coronavirus.

No obstante, esta no es la primera vez que Bolsonaro se muestra distante hacia las víctimas de la pandemia en el país. En abril, cuando se le interrogó sobre el creciente número de muertes por COVID-19, dijo que él no se desempeñaba como “sepulturero” para que le preguntaran sobre eso.

Una semana después, cuando Brasil superó las 5.000 muertes, Bolsonaro afirmó que él no podía hacer nada al respecto. “Lo lamento, pero ¿qué quieren que haga?”, expresó. Es así como las declaraciones del líder brasileño se suman a la vez que llegó a calificar al coronavirus como una “gripecita”.

El aumento de casos de contagios en el país se da en medio del proceso de flexibilización de las medidas de confinamiento y la reactivación gradual de la actividad económica. Sao Paulo, la ciudad con mayor número de casos en Brasil, volvió a batir récord en el incremento de infectados y fallecidos.

Este martes, la ciudad confirmó 6.999 casos nuevos, sumando así un total de 118.000 pacientes con COVID-19, así como 327 muertes adicionales, alzando la cifra a 7.994 decesos. Seguido, se encuentra Río de Janeiro, que ya cuenta con 5.686 fallecidos y más 56.000 casos.